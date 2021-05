Una publicación de este medio dio cuenta ayer sobre un mensaje de la llamada ‘camarada Vilma’ de la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem, o, como ellos mismos se hacen llamar, “militarizado PCP marxista leninista maoísta, principalmente maoísta”, quien, entre otros mensajes, llamó a “boicotear” las elecciones de la segunda vuelta, y a no votar por la candidata Keiko Fujimori. Como se puede comprobar, una intromisión, más que inadmisible, peligrosa.

Durante los últimos 20 años, los terroristas de SL del Vraem, encabezados por los hermanos Quispe Palomino, han irrumpido en las elecciones llamando al boicot al que se refiere la monocorde dama de Sendero, que siempre estuvo acompañada de emboscadas con asesinatos de efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las FF.AA.

Es preocupante el cambio de actitud de los terroristas del Vraem; antes, no era posible que orienten a la población a votar en uno u otro sentido; por el contrario, eran obligados a no votar. Sin embargo, hoy “flexibilizan” su postura induciendo (amenazando) a no votar por Keiko Fujimori, inclinando descaradamente la balanza hacia el candidato Pedro Castillo.

Es válido preguntarse hoy si las idas y vueltas que habría tenido el agitado virtual congresista Guillermo Bermejo Rojas a la espesura de la selva para charlar con los Quispe Palomino han dado sus frutos y están enviando mensajes cifrados de “apoyo”, con quienes solo difieren en el “pensamiento Gonzalo”.

La población y las autoridades deben estar preparados para enfrentar este actor tóxico (y criminal) entrando al escenario político, debido a que, si los resultados en el Vraem fueran beneficiosos para Pedro Castillo, la lectura senderista sería que han alcanzado un escalón más de legitimidad, fortaleciéndose y consolidándose en esta zona; si le fueran adversos, podrían adoptar medidas violentas contra la población.

El escenario de un futuro gobierno sin Pedro Castillo tendrá que enfrentar los actos de violencia que se vendrían urdiendo para socavar el sistema democrático, y, por qué no, una agudización de la actividad partidaria de los perdedores, para intentar tomar el poder de las regiones y municipalidades en las elecciones de 2024.

Es necesario que la población se prepare para no caer en el juego de la violencia que nos quiere imponer a la mala un sistema político reñido con la vida, la paz, la libertad y la democracia. La sociedad en su conjunto, todos los actores responsables de la inversión en el país y el Estado con sus instituciones, están llamados a defender a la patria acercándose más a la población, mitigando las frustraciones en salud, economía y seguridad que el virus del COVID-19 nos ha dejado y no permitir que el virus maligno del socialismo violento y el comunismo “marxista leninista maoísta, pensamiento Gonzalo”, se instale nuevamente en el país. ¡¡Sí se puede!!