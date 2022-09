Es inaudito ver cómo Pedro Castillo y sus asesores legales están “prendidos” con uñas y dientes del poder, renuentes a la verdad que las autoridades y los medios de comunicación han puesto en evidencia ante todos los peruanos. Los “argumentos” que esgrimen en sus vomitivas elocuencias son solo leguleyadas para entorpecer las investigaciones y evadir la justicia. Si no, miremos los hábeas corpus y pedidos para evitar prisiones preventivas, como el de Yenifer Paredes, que fue rechazado ayer mismo; o la presencia de Pedro Castillo en Fiscalía sin que diga una sola palabra o la de Lilia Paredes en esa misma línea. Entorpecer es la consigna.

Nada les ha importado el ruido de la calle, los insultos y “huevazos” recibidos en cuanta presentación pública haya tenido, convirtiendo el “baño de popularidad” o el “olor a multitud” en “los huevos del pueblo” o en “olor a huevo podrido”. Al parecer, ocultar sus delitos y la utopía socialista pesa más que sus familiares encarcelados y por encarcelar, el escarnio público o las investigaciones con boleto directo a la cárcel. No nos cabe duda de que aquí el “patrimonialismo” (creencia del líder o del gobernante de que todo les pertenece, lo privado y lo público) de Pedro Castillo solo profundiza la crisis social, económica y política del país.

En esta línea de comportamiento y de manera “sofisticada”, conciertan ir tras la cabeza de Harvey Colchado, el coronel de la Policía que, juntamente con su equipo y los fiscales, son los modernos luchadores contra la corrupción. La torpeza sideral de remover al comando policial solo para crear condiciones en la Inspectoría General PNP se ha materializado en acciones “disciplinarias”, en una clara venganza de los poderosos por haber sido desafiados por Colchado y sus hombres de inteligencia, y no se detendrán hasta pulverizarlo. Sueñan, sigan soñando, porque equipo especial y fiscales valientes hay para rato. El temor y la sumisión no son lo suyo. Flaquear para rendirse a los pies de los aprendices de reyezuelos no está en el ADN de quienes hoy los persiguen y encarcelan. Sueñen.

Al parecer, el capítulo final de esta historia empieza a escribirse cuando la Fiscalía de la Nación acaba de incluir en el proceso contra Castillo, al premier Aníbal Torres y al abogado Félix Chero como parte de dicha organización criminal. Este es un duro revés que alterará los ánimos de los díscolos hombres de derecho que se abrazan a la sensualidad del poder sin pudor alguno.

Esperamos que pronto el esfuerzo de las autoridades signifique un acto higiénico para la moral y la decencia del país, y que pronto se den las capturas de quienes decidieron la oscuridad de la clandestinidad por la dignidad de reconocer sus errores y pagar por ellos. Sigan adelante valientes luchadores, y no olviden que solo se mira para atrás para tomar el impulso final. ¡Sí se puede!