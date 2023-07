Ayer celebramos los 40 años de creación de la emblemática unidad de élite de la Policía Nacional en lucha contra el terrorismo, Dircote. La ceremonia en la municipalidad de Lima fue apoteósica, con brillos, con desfiles vibrantes de los policías del ayer que dieron toda su vida en esta lucha tan sacrificada como es enfrentar al terrorismo en todas sus manifestaciones. Con orgullo hemos visto generaciones nuevas de jóvenes que abrazan la carrera policial quienes llevan dentro de sí ese espíritu de lucha y entrega que muchos quisieran tener. Hay esperanzas para el país mientras exista un cuerpo policial como Dircote, verdaderos guardianes de la vida, la paz, la libertad y la democracia.

Pero no se debe olvidar que en estos 40 años hemos pasado por muchas tormentas políticas y sociales, por gobiernos como el de Pedro Castillo que intentó socavar a su principal enemigo, Dircote, que no lo logró gracias a la férrea defensa de los fueros policiales y de la Inteligencia (que le pertenece al Estado y la Nación, no a un grupo político) por parte de nuestro valiente general PNP Óscar Arriola Delgado. Los terroristas saben que la Inteligencia conoce de sus movimientos secretos, conocen la conspiración, y saben que tarde o temprano serán descubiertos. ¡No pasarán!

Es por eso que en estos tiempos, pese al insulto, la persecución, la estigmatización y las denuncias que recibimos de quienes nos acusan de “terruqueadores”, seguimos mostrando la evidencia de quiénes son en realidad. La abundancia de indicios y evidencias sostienen nuestros dichos y, por eso, estamos dispuestos a enfrentar sus arremetidas en el campo mediático, judicial y también, por qué no, en el enfrenamiento cuerpo a cuerpo. No les tememos, el tiempo nos ha tallado para siempre.

Nuestro agradecimiento eterno a grandes hombres como Benedicto Jiménez, Fernando Reyes Roca (f), Javier Palacios, Édgar Suclla (f), Alberto Sarmiento, Jorge Cárdenas, Humberto Laguna, Jesús Vargas, Lázaro Henostroza, y otros líderes que dirigieron las estrategias operativas y de inteligencia para vencer en la guerra sin cuartel contra los criminales terroristas que quisieron apoderarse del país y someterlo a un injusto sistema socialista o comunista.

Que no olviden los terroristas o filoterroristas o sus apañadores hoy disfrazados de demócratas, que intentan nuevamente someter al país al terror por medio de su llamada tercera ‘toma de Lima’, que ni la ciudadanía ni los hombres de Dircote, los de ayer y hoy, permitirán que eso suceda. Y hacemos un llamado a la ciudadanía para que no se deje amedrentar por quienes con mentiras y hasta presiones, pretenden crear la anarquía en el país. No pasarán.

Feliz aniversario, estamos seguros de que el fuego que arde en los corazones de los hombres de Dircote es esa antorcha de luz que nos sigue guiando hacia la democracia. ¡Feliz aniversario, Dircote! ¡Viva la Policía Nacional del Perú!, ¡VIVA EL PERÚ!