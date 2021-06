La democracia y la libertad son valores supremos que nuestra sociedad ha conquistado con sangre, sudor y lágrimas, y no podemos perderlas. Apostar por la conspiración social comunista que pretende tomar el poder por las urnas sería un salto al abismo que no nos perdonaríamos jamás.

La estrategia principal que usan los conspiradores es el engaño sistemático a los ciudadanos para tomar el poder. Luego, a punta de plomo y dinamita, imponen un nuevo sistema introduciendo cambios en la economía, la política y la cultura (para el cambio de mentalidad).

Los “revolucionarios” toman como blanco principal a la prensa independiente, a quienes, para someterlos, le aplican represión desenfrenada. No habría forma de “operativizar” la “revolución” si no crean una fuerza bélica paralela para reemplazar a las FF.AA. y la Policía. No son casualidad, entonces, las públicas declaraciones (y silencios) de Pedro Castillo en torno a la liberación de Antauro Humala. Los audios difundidos del díscolo militar demuestran una exacerbada ansiedad por sus alucinaciones de jugar a la “guerrita” en nuestra democracia.

Lamentablemente, Pedro Castillo no puede ni podrá despercudirse del social comunismo que está impregnado en su cuerpo y su mente y mucho menos despegarse del legado de sangre derramada por los campesinos, obreros, trabajadores, policías y militares, a quienes asesinaron a mansalva en nombre de su brutal ideología. Los asesinatos de 16 civiles en el Vraem, en días pasados, deben servirnos de referencia de lo que podría venir.

Comprendemos la legítima desconfianza e indecisión de muchos ciudadanos que han preferido mantenerse neutrales en este proceso; sin embargo, es necesario que tomen una postura que no se alinee con el odio, el rencor o la frustración; por el contrario, que sintonice con la esperanza de tener un Perú mejor, en el que las libertades estén garantizadas por siempre. Algún día, nuestras generaciones nos pedirán cuenta de nuestra decisión.

Un tema que no deja de preocupar es los “tambores de guerra” que han tocado durante la campaña los seguidores de Pedro Castillo, quienes, atacando a la prensa y las caravanas de la candidata Fujimori en diversos lugares del país, pretendieron amedrentarlos al ver el rápido crecimiento de su rival. Las FF.AA. y la Policía Nacional, así como el Sistema de Inteligencia Nacional, ya deberían tener información procesada suficiente para capturarlos y encarcelarlos luego de comprobados sus crímenes.

Los invitamos para que este 6 de junio tengamos una profunda reflexión sobre lo que es mejor para el país, y cuando estemos frente al ánfora de votación y nos encontremos cara a cara con el futuro, decidamos con sabiduría por el bien de todos. ¡Sí se puede!