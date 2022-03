Para nadie es un secreto la relación de Pedro Castillo con Sendero Luminoso. Su trayectoria del Conare a la Fenate, la designación de Iver Maraví, el nombramiento de prefectos y subprefectos del Movadef y las reuniones en Palacio de Gobierno con estos, no dejan ninguna duda. Es más, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo han reconocido, en diversos momentos, que el Movadef es Sendero Luminoso. Es por eso que podemos afirmar que existen tres corrientes con la misma base ideológica (marxismo leninismo) y sus pequeñas diferencias como el maoísmo, mariateguismo y tupacamarismo, los que hoy gobiernan.

Por otro lado, el desastre de la gestión gubernamental se debe al nombramiento de 50 ministros en 7 meses y a la designación y copamiento del Estado con funcionarios vinculados más al lumpen que a la excelencia. La responsabilidad de esta calamidad recae en el llamado “gabinete en las sombras”, es decir los sobrinos, paisanos y amigos del gobernante que fueran denunciados por los antiguos aliados del Gobierno, los progresistas. No queda claro si se dieron cuenta de uno o dos gabinetes en la sombra, algún día sabremos.

Pero hay que reconocer que este gobierno tiene una “extraña” destreza o “muñeca” para capear graves temporales políticos que hace rato ya hubieran defenestrado a cualquiera en el poder. Haber hecho un juego con las “balas” de plata y de oro, adelantarse en el Congreso antes de una citación, las ida y vuelta para dar discursos confusos, los intentos de “convencer” a Hernando de Soto, la manipulación y “compra” de congresistas, traer y sacar a los progresistas, hacer “coincidir” a Aníbal Torres con Sagasti, entre otras cosas, todo ello, es un trabajo de filigrana que los advenedizos familiares y paisanos no podrían haber elucubrado sin antes tener un colapso cerebral. Por eso, creemos que hay OTRO gabinete en la sombra.

Es correcto entonces plantear como hipótesis que los verdaderos asesores políticos detrás del poder serían antiguos “dirigentes” de Sendero Luminoso (y por qué no, del MRTA). No olvidemos que varios terroristas que aún están vivos libres o encarcelados son los llamados “intelectuales” y que han venido “preparándose” en las cárceles por más de 30 años, quienes estarían hablándole al oído y guiando la mano del presidente. Es muy peligroso subestimar un adversario conociéndole.

Es por eso que es responsabilidad de los organismos de inteligencia especializados en terrorismo, que aún no han sido tomados o copados por el Gobierno, descubrir prontamente a la verdadera “mano que mece la cuna” en Palacio de Gobierno, porque el país no se merece la estafa monumental a la que estamos siendo sometidos por terroristas y delincuentes. El Perú espera mucho de ustedes, los que tienen profesionalismo, dignidad y trayectoria, y no de los oportunistas. ¡Viva el Perú!