Uno de los requisitos para que una ciudad brinde calidad de vida a sus ciudadanos es que esta sea segura, es decir que la gente nativa y foránea pueda desplazarse por ella sin temor a ser víctima de asaltos o robos. Otro requisito de una ciudad moderna es que cuente con un buen sistema de transporte. Estas dos condiciones están muy lejos de cumplirse en una urbe como Lima. En razón a ello es que los candidatos a alcaldes, a pocos días de las elecciones municipales, se esmeran en escalar los niveles de ofertas electorales orientadas a resolver estos dos problemas durante su periodo de gobierno municipal. De esa manera es que oímos propuestas de todo tipo, la mayoría de ellas inviables, y que van acompañadas de promesas de resultados poco o nada factibles de lograrse.

A pesar de la importancia de estos dos problemas, que son percibidos por los votantes de la capital como los más urgentes de enfrentar, no son los únicos. Un asunto gravitante a resolver no solo en Lima sino en todo el país es el empezar a contar con Planes de Desarrollo Urbano y a gestionar las ciudades en concordancia con dichos planes. Una buena noticia es que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha publicado recientemente el PLANMET Lima al 2040. Este Plan ve la luz después de largos años en que la ciudad fue gestionada sin plan, es decir a la deriva. Además, se da a conocer en fecha coincidente con la elección del próximo Alcalde y Concejo Municipal de Lima, con lo cual el gobierno municipal que se instale a partir del 01 de enero contará con un instrumento fundamental de gestión.

En este orden de ideas, lo primero que debieran hacer los candidatos y sus equipos técnicos es revisar en detalle el plan y adecuar sus propios planes y propuestas a este PLANMET. De lo contrario tendremos un próximo Alcalde y Concejo Metropolitano que no contribuyen con la estabilidad de las políticas públicas y la continuidad necesaria en toda gestión. Uno de los grandes males de los Gobiernos Sub nacionales es precisamente el no darle continuidad a las políticas y proyectos que vienen de gestiones anteriores. Y este es uno de los motivos del fracaso de estos gobiernos, los cuales según la Contraloría tienen a la fecha casi 2,000 obras paralizadas por un monto de inversión de S/ 20,000 millones.

Las regiones y ciudades como toda institución u organización deben gestionarse a través de planes, en el caso de los Planes de Desarrollo Urbano, estos son los que en base a un diagnóstico, planifican la infraestructura necesaria para la movilización de la gente, el crecimiento de las zonas industriales, comerciales y de vivienda, su equipamiento y la disposición del suelo necesario para cubrir estos requerimientos, en armonía con el desarrollo social, la promoción de adecuados espacios públicos para la integración social y el cuidado ambiental.

Los aspectos del Plan íntimamente ligados a la industria de la construcción son la infraestructura y la vivienda. Los empresarios de la construcción y de la industria inmobiliaria saludamos que se planifique la obra pública a ejecutarse y las zonas donde las ciudades como Lima en este caso, reservan suelo o lo reconvierten para desarrollo de vivienda y otros usos. Esto genera predictibilidad, confianza y combate la corrupción, convirtiéndose para nosotros en un buen insumo para planificar nuestras futuras operaciones. Similar actitud deben asumir los aspirantes a alcaldes, a regidores y sus equipos técnicos. Los planes de Desarrollo Urbano deben ser la base de sus Planes de Gobierno; de lo contrario sus propuestas no son más que demagogia sin sustento, la cual producirá una gestión no planificada y por lo tanto negativa para la ciudad.

Jorge Zapata es presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)