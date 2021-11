Seiscientos días en los que solo el 10% de las escuelas ha vuelto a abrir sus puertas. Siete millones de estudiantes siguen esperando el retorno a sus aulas y los daños se siguen sumando, corriendo el riesgo que sean irreversibles.

La pandemia nos golpeó con dos olas fulminantes y nuestras autoridades y nosotros mismos estamos golpeando a los más jóvenes con una ola de indiferencia. Si no le damos sentido de urgencia al retorno, si a estas alturas volver a las aulas no es prioritario, lamentablemente veremos las consecuencias años más tarde, cuando quizás muchas de las actuales autoridades y nosotros mismos ya no estemos para presenciar el daño causado.

La tasa de vacunación de los adultos mayores y maestros es bastante alta, ya empezamos a vacunar a los adolescentes y pronto empezarán los niños y niñas. Existen muchos estudios que demuestran que las escuelas, con las medidas adecuadas, son espacios seguros. Todos coincidimos en que las escuelas son espacios de socialización y formación para nuestros líderes del mañana. Estar en la cola de retorno a las aulas en Latinoamérica debe ser una alerta clara y debe llamarnos rápidamente a la acción. Si un tema como este no nos une, y no nos hace empujar el coche juntos, nada podrá hacerlo.

No podemos pensar en un futuro promisorio para el país si dejamos de lado a nuestros niños, niñas y jóvenes. No podremos mejorar nuestros indicadores de desarrollo con las pérdidas de aprendizajes de nuestros estudiantes y con el daño emocional que les estamos causando por el no retorno a sus colegios.

Cada día cuenta y es imposible permanecer indiferente frente a esta situación y debemos pensar en un retorno al 100% para marzo de 2022. Necesitamos un claro liderazgo de las autoridades de educación y la decisión de la comunidad educativa para un retorno seguro. No hay más tiempo que perder.