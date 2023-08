Este año mi licencia de conducir expiró y tuve que pasar un examen médico para revalidarla. El costo fue de S/240 y tres horas de mi tiempo. Afortunadamente, la realización de este examen se ha privatizado porque hacerlo en un establecimiento estatal hubiera sido peor.

La primera prueba a la que fui sometido fue a un examen de laboratorio para determinar mi tipo de sangre. Siempre he sabido que soy O+ y mi licencia de conducir, emitida hace más de 20 años, así lo consigna. Pero eso no importó. Sabía que no lograría nada reclamando así que no lo hice.

La segunda prueba fue un examen psicológico que culminó en 20 minutos. Al terminar el evaluador me indicó que debía esperar 30 minutos sentado, sin hacer nada. Pregunté si eso era parte de la prueba y me respondió que no. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) exige que las pruebas duren 50 minutos y había que cumplirlos aun cuando la prueba hubiera terminado.

Tras un largo suspiro pasé al examen oftalmológico donde te piden leer las letras de un afiche a 5 metros de distancia. Pensé que no tendría problemas porque me había operado hacía más de 10 años, pero el evaluador me indicó que debía presentar un certificado que lo acreditara, o seguir consignando en mi licencia la restricción de manejar “con lentes”. A pesar de tener una vista de 20/20, mi licencia continúa indicando que necesito gafas.

Estaba por pasar a la siguiente prueba, pero el evaluador me indicó que debía esperar 18 minutos para hacerlo. El MTC exige que esa prueba dure al menos 20 minutos, sin importar cuándo termine efectivamente. Lo mismo me ocurrió luego de la prueba auditiva y de medicina general. Junto a mis evaluadores, pasamos largos minutos esperando, perdiendo el tiempo por culpa de la burocracia.

Tres horas después de haber ingresado al centro médico, salí con un certificado que pude haber obtenido en tan solo una hora, y que pudo haberme costado un tercio de lo que pagué si el tiempo del personal de salud fuera empleado de manera más eficiente.

Me animo a contar esta historia porque creo que las cosas pueden cambiar cuando nos interesamos por los demás. Quizás los funcionarios del MTC se animen a revisar estos procedimientos para hacer la vida de los ciudadanos más simple y menos burocrática. Muchos peruanos se lo agradecerán.