Por Jorge Baca Álvarez

Presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión

En 1996, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión. En su decisión, consideró la importancia de valorar y reconocer el impacto de las comunicaciones en pleno siglo XXI, señalando que el uso moderado del sistema televisivo servirá como orientación para emitir una opinión basada en hechos reales.

En el Perú, la televisión, la radio y la prensa escrita son las plataformas de comunicación a las que mayoritariamente accede la población, en busca de entretenimiento e información. De ahí el deber de las autoridades por garantizar su independencia, fortalecimiento y desarrollo.

El derecho de las audiencias surge como una manifestación del derecho a la libertad de expresión y de opinión, desde la perspectiva del receptor y en defensa del derecho al acceso libre a los medios de comunicación y, al mismo tiempo, del derecho a recibir información veraz y transparente.

En los últimos años, la televisión en particular ha mantenido un trascendental rol fiscalizador, denunciando actos de corrupción que involucran a autoridades de gobierno en todos sus niveles. No es casualidad, por tanto, la intención de nuestros gobernantes por debilitar a los medios de comunicación, con regulaciones que en forma subalterna promueven la censura o con la postergación de la implementación de regulaciones que permitan su desarrollo, como es el caso de la norma referida al Chip FM, publicada hace un año y aún no es promulgada; o la postergación del apagón analógico en Lima, que los medios privados vienen reclamando hace años como consecuencia de la inacción parte del Estado de los compromisos asumidos en 2009.

La televisión en nuestro país ha demostrado durante más de 60 años ser el vehículo por el que se transmite identidad nacional, valores, entretenimiento e información. Ha demostrado total identificación con los ciudadanos, prueba de lo cual son las permanentes campañas sociales promovidas por los medios y el enorme despliegue de producción en época de pandemia, en la que los equipos periodísticos y de entretenimiento permitieron una transmisión ininterrumpida de sus programaciones.

Defender la solidez y la independencia de los medios es defender la libertad de opinión y defender nuestro derecho a expresarnos y acceder a información veraz, todo lo cual es imprescindible en un Estado democrático.

VIDEO RECOMENDADO