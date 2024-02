Las modificaciones en el gabinete ministerial concretadas esta semana representan, sin duda, un cambio para bien, particularmente en dos carteras tan sensibles como Economía y Finanzas, y Energía y Minas.

En el caso del MEF, José Arista ofrece un peso profesional superior al de su antecesor. Ha sido ya ministro de Agricultura, viceministro de Hacienda y gobernador de Amazonas. Además, desde sus primeras declaraciones, ha puesto los puntos sobre las íes. En una entrevista brindada al diario Gestión, da algunas claves de su visión: buscará un cambio en la dirección de Petroperú, promoverá la reactivación de proyectos como Tía María, será riguroso en el cumplimiento de las reglas fiscales y, lo más importante, tendrá como prioridad central la reactivación de la confianza para invertir.

Es decir, el ministro plantea la ejecución de una agenda ortodoxa y promotora de la inversión, que es precisamente lo que en el pasado ha hecho crecer y reducir pobreza en el Perú.

En el caso del Minem, se ha pasado de la visión estatista de Óscar Vera a una mucho más sensata y moderna, como es la de Rómulo Mucho. Vera era el principal lastre del gabinete anterior. Desde el inicio, su designación fue cuestionada por faltas éticas cometidas durante su paso por Petroperú, empresa que Vera convirtió en el eje de su gestión. Además de promover la entrega de lotes a dedo, fue un arduo defensor de los sucesivos rescates financieros a la languideciente petrolera estatal. Pero hizo muy poco por aquello que realmente hace la diferencia: dinamizar la concreción de nuevos proyectos mineros o de hidrocarburos. Así, en 2023 la inversión minera se contrajo en 10% y la del sector hidrocarburos en 3%.

Rómulo Mucho, quien ya ha sido viceministro de Minas, es un abierto promotor de la inversión privada en el sector, y un convencido de que la convivencia entre minería y agricultura es perfectamente posible. Una muestra clara de esa convicción ha sido apoyar, desde sus primeras declaraciones, la concreción de Tía María, un proyecto tan sensible como necesario. Ha sido también enfático en la necesidad de reestructurar Petroperú.

Ambos ministros tienen la monumental tarea de reactivar la economía. Conforme ha reportado el INEI esta semana, el año pasado cerró con una contracción del PBI de 0.55%, lo que convierte a 2023 en el primer año de crecimiento negativo desde 1998, hace un cuarto de siglo (excluyendo el año de la pandemia). Esta, lejos de ser una cifra abstracta, tiene consecuencias muy concretas: de acuerdo con Videnza Instituto, cerca de un millón de compatriotas cayeron en la pobreza en el último año. Esto sitúa la incidencia de pobreza en 30.5%, nivel equivalente al alcanzado en el punto más crítico tras la pandemia, y diez puntos porcentuales por encima del nivel más bajo en 2019.

Como se ha demostrado una y otra vez en la historia económica del Perú y del mundo, no son los programas sociales los que reducen la pobreza de manera sostenida, sino, más bien, el crecimiento económico. Este debería ser el foco del gabinete para este año. No hacerlo, como se ha demostrado en 2023, tiene un costo muy alto.

Enemigo de la felicidad

Me sumo a la causa de los vecinos de Miraflores que expresan su rechazo al alcalde Carlos Canales. Desde que llegó al cargo, Canales ha ocupado sus energías en hacer más complicada la vida de los miraflorinos restringiendo absurdamente el uso de espacios públicos. Así, por ejemplo, impidió a adultos mayores practicar tai chi, a los jóvenes practicar skate y a los niños celebrar sus cumpleaños en parques y plazas.

Si se opone al deporte, al juego y a la sana recreación en espacios abiertos, ¿adónde quiere empujar el alcalde a nuestros jóvenes?

Por principio no estoy de acuerdo con el mecanismo de revocatoria, pues no me hace sentido que una autoridad que accedió al cargo con la oposición de un 70% o 80% de electores pueda ser revocada por el 50% de ellos. No obstante, sí creo en el poder de la movilización ciudadana para ejercer presión y contener los despropósitos de un alcalde desorientado.

La voz de los ciudadanos ya fue claramente expresada en una nutrida marcha el pasado martes. Al alcalde Canales no le quedará más que escuchar lo que ya es un pedido masivo en Miraflores: que no sea un enemigo de la felicidad.

