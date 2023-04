Cualquier medida que restrinja la posibilidad de elegir o de informarse libremente será siempre un retroceso para cualquier sociedad y, por tanto, debe ser rechazada por quienes creemos en la libertad y la autodeterminación. Por ello, veo con preocupación que en días recientes se venga produciendo una serie de censuras de diferente nivel, con clara motivación política y un profundo tinte conservador.

La primera tiene que ver con la arbitraria clausura del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) el pasado 28 de marzo. Para llevarla a cabo, la Municipalidad de Miraflores argumentó que el recinto no contaba con una “inspección técnica de seguridad en edificación”. Esta es una burda excusa. De hecho, según reveló el portal Ojo Público, 53 de 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura –más de uno de ellos ubicado en Miraflores– no cuentan con este certificado. Sin embargo, de todos ellos, el único que ha sido clausurado es el LUM.

Esto no es casualidad. En cierto sector político existe la infundada creencia de que este espacio busca limpiar la cara a aquella abominación llamada Sendero Luminoso. Si este fuera el caso, yo sería el primero en alzar la voz. Pero cualquiera que haya pasado por ahí podrá confirmar que esta creencia es totalmente alejada de la realidad. Yo los invito a que visiten este espacio (cuando sea reabierto, si es que eso sucede) para que lo puedan constatar y, además, disfruten de la arquitectura de este edificio que en 2016 ganó el premio Oscar Niemeyer, uno de los más importantes galardones arquitectónicos del mundo.

Parece más bien que el nuevo alcalde miraflorino estuviera cumpliendo un encargo del burgomaestre capitalino, quien, en la ceremonia de instalación del primero, dijo explícitamente: “Basta ya de estos museos de la memoria y reconciliación que no tienen nada de memoria ni de reconciliación”. Habría que recordar a ambos caballeros que visitar museos es una buena costumbre, y a lo mejor se animan a hacerlo en el caso del LUM.

Un par de semanas atrás, la Municipalidad de Jesús María clausuró el local del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares), una institución que durante 46 años se ha dedicado a dar servicios médicos clínicos y educativos en temas de salud sexual y reproductiva. Al igual que en el caso de LUM, fue cerrada bajo la excusa de una falta de licencia.

Como la propia institución demostró, esta sí contaba con las licencias y autorizaciones del caso, descargo al que la municipalidad distrital no respondió.

En un país como el nuestro, en el que cada año unas 50,000 niñas adolescentes quedan embarazadas y se registran unos 6,000 casos de violación, la educación sexual y la promoción de la salud reproductiva deberían ser una política permanente de Estado. Pero cierto sector prefiere no hablar de estos temas por un conservadurismo ultramontano. Esta vocación por el obscurantismo puede llevar a medidas como el cierre de una de las pocas instituciones privadas dedicadas a este aspecto tan importante de la salud pública.

Y la del estribo: antes de cerrar el LUM, la municipalidad miraflorina también clausuró la tienda de juguetes sexuales Foreplay. ¿Cuál fue la excusa? Que esta no estaba registrada con el giro adecuado para su negocio. Pero, como manifestó su gerente, esto no era posible pues no existe la categoría “sex shop” para la obtención de licencias municipales, por lo que la tienda se registró bajo el giro de “bazar” por recomendación de la propia municipalidad. Resulta pues evidente que esta era otra excusa.

Quien no guste de las tiendas de juguetes sexuales, o se sienta ofendido por ellas, está en su derecho de no ir. Pero su clausura es absurda, ilegal y de una pacatería sin nombre.

¿Qué nos revelan estos tres arbitrarios cierres? Que en el Perú de hoy hay políticos que quieren regresarnos al medioevo. No permitamos que nos sumerjan en su obscuridad.

