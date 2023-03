Hemos visto, durante los últimos años, que mejorar la calidad de los aprendizajes de estudiantes en la Educación Básica demanda mucho esfuerzo. Tenemos el gran reto, no solo de mejorar sino de recuperar los aprendizajes, aquellos que no fueron aprendidos o los que se olvidaron al no estar en las escuelas de manera presencial durante los dos años de la pandemia. Esto lo lograremos sí y sólo sí, somos capaces de reconocer que una educación de calidad es lo que nos hace un país viable.

Pero ¿qué es una educación de calidad y para qué la necesitamos? A propósito de la presentación del libro, “Con un té, lo cuento”, de autoría de estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria en la ciudad de Pucallpa, recopilación de cuentos, historias y testimonios de tradición oral de su comunidad, podemos reflexionar sobre como los propios estudiantes han sido capaces de realizar todo el proceso de investigación, recopilación e ilustración, convirtiéndolo además, en un audiolibro con su propia narración.

Uno puede percibir el impacto que genera desarrollar un proyecto como este, donde no solo se logra el aprendizaje de un área del currículo nacional, como es la competencia de Comunicación. Aquí vemos estudiantes motivados a ir más allá de lo que una clase tradicional les propone. Gestionan la producción e impresión del libro, buscan apoyo adicional de sus familias, de sus profesores, buscan auspiciadores, involucran a personas de su comunidad, ayudan a la revalorización de sus comunidades y difunden tradiciones. Se preocupan porque no solo ellos sino muchos otros adolescentes fuera de su entorno puedan tener acceso a sus historias, con eso crean conciencia y revaloran de sus costumbres.

Eso es educación de calidad, una educación que trasciende a la escuela, a una calificación en la libreta de notas, a “pasar” a un siguiente grado y que a cambio desarrolla habilidades que los estudiantes pueden seguir mejorando en sus vidas.

Desde donde estemos, apoyemos para que más proyectos cómo estos se pongan en marcha, para que más maestros se animen a construir con sus estudiantes aprendizajes que les sirva para toda la vida. La crisis política de nuestro país no nos permite ponernos de acuerdo sobre la importancia de una educación de calidad, pero insistiremos, porque es momento de poner en discusión este tema tan trascendental para el desarrollo de nuestro país.