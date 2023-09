Vivir en constante incertidumbre se ha convertido en un deporte nacional. Desde la crisis sanitaria, política y económica, los peruanos hemos enfrentado sedentarismo, pérdida de ingresos y un alza de precios que ha afectado no solo nuestros bolsillos, sino también nuestra mente y cuerpo.

Según un estudio reciente de Ipsos sobre el bienestar de los limeños, dos tercios de la población considera que su estado de salud es “bueno” y un tercio afirma estar más o menos. En cuanto a la alimentación, la mayoría la considera saludable, y solo el 7% la considera muy saludable. Sin embargo, lo que resulta sorprendente es que el 93% de los limeños se encuentra en cierto nivel de estrés, lo cual puede afectar negativamente nuestra calidad de vida. Incluso, 41% declara dormir menos de lo que necesita.

No obstante, la mayoría de los peruanos afirma sentirse actualmente feliz con su vida. Pasar tiempo en familia, ayudar a otros y disfrutar de la buena comida son algunas de las principales actividades que nos llenan de satisfacción en nuestro día a día. Pero no todo es perfecto, existen malestares que nos afectan. El 46% declara estar cansado y sin energía, el 38% ha subido de peso y la ropa ya no le queda, y el 33% sufre de dolores musculares o articulares.

La buena noticia es que cada vez más peruanos estamos tomando conciencia sobre la importancia de la actividad física y el deporte en nuestras vidas. El 59% disfruta y considera importante realizar ejercicio para su bienestar, mientras que el 28% lo hace porque es necesario, aunque no le guste mucho. Y la gran mayoría afirma practicar algún tipo de actividad física, en promedio, de 2 a 3 veces a la semana. Aunque no hay un horario específico, las noches son el momento preferido para mover el cuerpo.

Las actividades físicas más populares entre peruanos incluyen caminar, correr, fútbol/fulbito, ejercicios funcionales, baile, ciclismo, pesas/máquinas y vóley. Es interesante destacar que hay un gran interés en adquirir productos y accesorios para realizar actividad física en el corto plazo, como zapatillas o ropa deportiva, relojes inteligentes o pulseras que miden la actividad, máquinas de ejercicios y pesas/mancuernas, entre otros.

La tendencia de hacer actividad física y deporte está en auge y es el momento perfecto para educar, promocionar y conectar con el público en general. Tanto con aquellos que ya participan como con aquellos que están considerando comenzar. La oportunidad es enorme y hay opciones para todos los bolsillos en estos rubros.

En conclusión, frente a la incertidumbre y los desafíos que enfrentamos como sociedad, es fundamental cuidar de nuestra salud física y mental. No podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos tomar las riendas de nuestro bienestar. Así que ¡pongámonos en marcha, mejoremos nuestra alimentación y encontremos actividades que nos hagan felices y saludables. ¡A mover el cuerpo!

