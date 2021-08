[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: ¿Voto en abstención?

El próximo jueves 26, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acudirá al Congreso en compañía del resto de ministros para exponer la política general del gobierno, debatirla y solicitar un voto de confianza. Se especula que el Parlamento, en vez de votar a favor o en contra, podría hacerlo en abstención. ¿Es esto posible?

Si bien se suele pensar que los congresistas solo tienen dos opciones de voto, lo cierto es que su reglamento contempla también la posibilidad llamativa del voto en abstención (art. 57). Como explica el especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes, un voto en abstención frente a la exposición del programa de un nuevo gabinete traduce indefinición, duda, incredulidad o sospecha (2019: 743).

Para que se otorgue la mal llamada “investidura” (los ministros en realidad ya están en funciones desde su juramentación) se requiere la aprobación por mayoría simple de los congresistas presentes. No obstante, en los últimos tiempos, se han dado casos donde los votos en abstención fueron más que los votos a favor o en contra: los gabinetes Cornejo y Jara, ambos del 2014. La interpretación parlamentaria vigente, recogida en un informe aprobado por el Pleno, es que el triunfo de la abstención no implica apoyo ni rechazo, sino que la cuestión queda sin resolver, debiendo ser consultada de nuevo hasta que se produzca una decisión. En los antecedentes citados, por ejemplo, la confianza se logró recién en su tercera puesta a votación. En estos casos no cabe la figura de la denegación tácita. El Tribunal Constitucional ha interpretado que “el acto expreso que reflejará la voluntad congresal será el de la votación” (STC N° 00006-2019-CC, fundamento 132).

Dado el alto nivel de rechazo que genera el gabinete Bellido, que además le cuesta varios puntos de aprobación al presidente, no sería extraño que el Congreso busque el 26 el triunfo provisional de la abstención como mensaje político. Ya dependerá de cómo se dé la sesión para que pueda capitalizarlo.