La congresista Susel Paredes y su esposa Gracia Aljovín dirigieron una carta pública al Tribunal Constitucional. El motivo es la sentencia que debe emitir sobre el pedido de inscripción de su matrimonio celebrado en otro país. La probabilidad de un fallo favorable es baja. La carta recuerda obligaciones que los magistrados han olvidado.

El Perú está a la zaga en la región. No brinda ningún tipo de reconocimiento a las parejas del mismo sexo. El matrimonio igualitario fue incorporado en Argentina (2010), Uruguay (2013), Brasil (2013), Colombia (2016), Ecuador (2019) y Chile (2021). En la mitad de los casos se dio a través de decisiones de los tribunales y no del Congreso. Acertadamente, se comprendió que la falta de protección a las parejas homosexuales constituye una mancha para toda república que proclama la igualdad y no discriminación. Es un asunto de derechos.

La carta de Paredes y Aljovín pide que el TC tenga presente que la Corte IDH ya definió que los Estados se encuentran obligados a darle acceso a las parejas homosexuales a las mismas figuras legales (no religiosas) que se les brinda a las parejas heterosexuales (Opinión Consultiva 24/17). Ello incluye al matrimonio civil.

El TC debería seguir ese criterio. No solo porque el Estado ha reconocido a la Corte IDH la atribución de interpretar el Pacto de San José, o porque nuestra Constitución integra los tratados al espacio legal peruano, sino porque el propio TC así lo ha dicho. En la sentencia 00007-2007-AI precisó que las opiniones consultivas eran vinculantes y en la 02730-2006-AA que la judicatura tenía el deber de evitar que el estado peruano fuera condenado por incumplir sus obligaciones internacionales. Esto es evidente. Todo caso que llegue a San José en el que el Estado no haya seguido los criterios de la Corte, terminará con una sentencia a favor del peticionante. ¿Por qué no otorgar hoy lo que será reconocido mañana?

Paredes y Aljovín advierten que irán al sistema interamericano si su unión no recibe tutela. Esa es la noticia que nos debería preocupar a todos. La posibilidad de que en nuestro país no haya justicia.

Ricardo Valdés