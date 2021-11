(OPINIÓN) Javier Alonso de Belaunde: “Inconstitucionalidad cantada”

El Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la “cuarta legislatura” y, con ella, de tres leyes de reforma constitucional. Recordemos. Sobre el final del periodo parlamentario pasado, los legisladores modificaron su reglamento para generar artificialmente un periodo ordinario de sesiones adicional. En donde decía uno, pusieron dos, desdoblando la legislatura final en la que estaban. Todo con el único propósito de forzar la aprobación de reformas constitucionales exprés.

Si bien la opinión pública advirtió a los parlamentarios de su inconstitucional proceder, no hicieron caso. Los diarios de la época atestiguan las altaneras e irresponsables declaraciones de la mayoría de los entonces representantes. Ha sido, pues, una inconstitucionalidad cantada. Con buena voluntad, el Congreso actual podría aprender del incidente.

1. El Congreso no es todopoderoso. Debe respetar no solo los derechos fundamentales, sino los valores constitucionales y límites competenciales. La lealtad a la norma fundamental no puede reducirse a cumplir formas. Peor, si se busca manipularlas como en este caso. Debe privilegiar un compromiso real con los principios y fines que encierra.

2. Asesores fantasmas. O las opiniones técnicas no fueron seguidas por los congresistas o estuvieron mal formuladas. Los legisladores deberían buscar capacidad e independencia de criterio en sus asesores, no que les digan lo que quieren escuchar. La sentencia del TC es por unanimidad, con lo difícil que es lograr ello a estas alturas. Así de grosera ha sido la afectación a la Constitución. Debió detectarse con facilidad.

3. Despilfarro de recursos públicos. Un mal trabajo en la elaboración de normas, que genera un “producto defectuoso” que terminará siendo expulsado (declarado inconstitucional), implica un esfuerzo inútil y ocupa la agenda del Congreso a costa de otros temas. Obliga, además, a un litigio innecesario que aumentará la carga procesal del TC.

La sentencia del TC correctamente identifica que la cuarta legislatura contravino el principio de rigidez y supremacía constitucional. Toda reforma constitucional requiere un procedimiento complejo que garantice niveles adecuados de deliberación, reflexión y consenso. Lección para todos.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Pedro Castillo, durante su visita a Huancavelica, cuestionó a los medios de comunicación y le respondió al Congreso sobre su pedido de VACANCIA, conversamos con el excongresista y analista político Richard Arce.