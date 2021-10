(OPINIÓN) Javier Alonso de Belaunde: El conflicto en cuestión

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó insistir con el predictamen que limita la cuestión de confianza (CdC). La votación definitiva se dará en el Pleno en los próximos días. Esta iniciativa viene siendo cuestionada como inconstitucional. Concretamente, debido a que (i) restringiría una institución constitucional vía ley; y (ii) afectaría el equilibrio de poderes. Para ubicarse en la discusión es útil recordar dos sentencias del Tribunal Constitucional.

En 2018, el TC declaró inconstitucional el intento de limitar la CdC vía una modificación del Reglamento del Congreso (STC N° 00006-2018-PI). La sentencia definió a la CdC como un instrumento abierto destinado a darle un amplio campo de posibilidades al Ejecutivo, sin supuestos específicos para ser usado, que no puede ser desnaturalizado y que se puede plantear sobre cualquier cosa. En aquella oportunidad, al igual que ahora, se trataba de una restricción introducida vía una norma de menor jerarquía y no por reforma constitucional.

En 2019, el TC declaró infundada la demanda competencial del Congreso contra su disolución (STC N° 00006-2019-CC). Fuera de reconocer que el voto expreso no es la única forma de denegar la confianza, hizo algunas precisiones: la CdC no cabe para suprimir “el núcleo” de la Constitución, usurpar decisiones de otros órganos ni cuando no se vincule con políticas de gobierno o asuntos de gran interés público. El TC dejó abierta la posibilidad de controlar otros abusos en su utilización.

Con estos antecedentes, el Ejecutivo tendría una buena base para demandar la inconstitucionalidad de la norma ante el TC en caso de que sea aprobada. Su éxito dependerá de que no haya operado un cambio de criterio en el supremo intérprete constitucional.

Sin embargo, para una ciudadanía hastiada del conflicto Legislativo-Ejecutivo, podría resultar más atractivo que, lejos del escenario jurisdiccional, la ronda de conversaciones de la premier Vásquez con las bancadas abriera una ruta responsable de revisión de la CdC, de los supuestos de acusación del presidente durante su mandato y de la vacancia presidencial. Naturalmente, vía reforma constitucional específica. En la repetición del conflicto no está el gusto.

VIDEO RECOMENDADO

Ronald Atencio representa, ahora, al congresista y ministro, ambos acusados por la Fiscalía. Además, operan y separan a siameses en Arequipa. Y, 'La reina del sur' grabó en Macchu Picchu. Perú en los ojos del mundo.