“Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”, es la célebre sentencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Cabría añadir que la Constitución también será inexistente allí donde la ciudadanía muestre total desconexión con ella. Una reciente encuesta del IEP ha dado que hablar debido a la contradicción aparente de dos datos. Si bien solo 31% de las personas encuestadas declara que se debe ir hacia una nueva Constitución, el porcentaje sube a 47% cuando se pregunta por el respaldo a la propuesta presidencial de una Asamblea Constituyente. No obstante, resulta más llamativa una tercera cifra del sondeo: 42% señala no haber leído ningún artículo de la Constitución. Tremendo fracaso de nuestro sistema educativo.

¿Qué nivel de ejercicio de la ciudadanía se puede esperar cuando un porcentaje importante de la población se muestra completamente alejado de la norma fundamental? En la Constitución están las reglas básicas de nuestro país. Cuáles son las funciones de los órganos principales, sus límites y nuestros derechos. Importantemente, también están nuestros deberes respecto a la política, la salud, el medioambiente, etc. Ese porcentaje de desconexión hallado por la encuesta puede explicar en parte cómo venimos votando o por qué los atropellos graves que vienen ocurriendo son vistos con indiferencia y no con indignación.

En tiempos en los que la Constitución aparece en casi todos los titulares, la necesidad de democratizar el derecho constitucional es apremiante. En esa línea, es muy saludable la reciente publicación de: “Informados. Lo que debemos saber sobre la Constitución” (Crisol) de la constitucionalista Costanza Borea. El libro “nace con la esperanza de que todos los peruanos nos involucremos activamente en la política y contribuyamos, desde donde podamos, en la construcción de un mejor país. El país que queremos vivir”, señala la autora. Acompañado de las acertadas ilustraciones de Amadeo Gonzales, se revisa con un lenguaje directo y sencillo, casi de conversación, los aspectos básicos de la Constitución. No se me ocurre un momento más oportuno.