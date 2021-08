[Opinión] Javier Alonso de Belaunde: Construyendo desconfianza

Uno de los aspectos destacados del mensaje de 28 fue el referido a la reforma constitucional. El presidente expuso su deseo de una nueva Constitución, pero reconoció que para generarla se debía respetar el mecanismo de la Constitución vigente. Esta no contempla que el mandatario pueda convocar a un plebiscito; tampoco regula la posibilidad de una Asamblea Constituyente. Más bien, ordena que toda reforma pase por el Congreso (art. 206). Castillo indicó que le propondría al Parlamento modificar la Constitución para así incluir la opción de Asamblea Constituyente. Bien recibido por la comunidad, el mensaje enfrenta hoy un opositor inesperado: el primer ministro Bellido.

El fin de semana, Bellido reintrodujo incertidumbre: “No he escuchado lo de la modificación del artículo 206 […]. El cambio no va por ahí” (Ideele). Luego, amplió en Canal N: “El artículo 32 es interesante”. El artículo 32 precisa los temas que pueden ser materia de referéndum. Señala “la reforma parcial o total de la Constitución”. Pero no debe ser leído aisladamente, sino conforme al resto del texto. El referéndum al que se refiere es el dispuesto por el artículo 206 (Wieland, 2011). Es decir, una iniciativa de reforma constitucional aprobada previamente por el Congreso (66 votos) que luego se lleva a ratificación por referéndum. Sin el primer paso no se puede dar el segundo.

Que reformar la Constitución sea difícil es un signo de su cualidad de norma suprema y pacto fundamental. No puede ser impuesta. Debe responder a grandes consensos de la sociedad. Por ello, tiene sentido que el Congreso, como órgano representativo, esté involucrado.

Si bien Bellido es un portavoz autorizado, debería actuar conforme con la política que formula el presidente. Sus declaraciones son desconcertantes. Como destaca la Sociedad Peruana de Psicoanálisis en carta abierta a Castillo, “es muy importante para cuidar la salud mental colectiva que haya coherencia entre la palabra ofrecida al país por sus líderes y sus actos”. No se debe perder de vista que “la confianza de la población (es) condición esencial para la participación de todos en la construcción democrática de un mejor destino para nuestra nación”.