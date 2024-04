[OPINIÓN] Jaime de Althaus: “Miente, miente que algo queda”.

La capacidad de desinformación con fines políticos e ideológicos del diario La República es inagotable.

Presentamos aquí dos muestras. La primera, en una nota publicada el jueves 11 de abril titulada como vemos en la foto, y con una bajada que da a entender que el informe se refiere al Perú.

TODO ES FALSO

Para comenzar, el informe en cuestión, “Competencia: el ingrediente que falta para crecer”, se refiere a América Latina, no al Perú, salvo algunas menciones particulares.

En segundo lugar, el informe no condena ni cuestiona los monopolios. En general, el Banco Mundial nunca ha afirmado, ni en este ni en otro informe, que los monopolios son malos, sino que eso depende del mercado, de si hay barreras de entrada o no, o si hay abuso de posición de dominio. Si la empresa es dominante, lo importante es saber si abusa o no de esa posición, porque también hay eficiencias que una concentración genera: menores costos, menores precios para los consumidores.

Lo que el informe ha hecho es una asociación teórica entre baja productividad y falta de competencia.

Pero esta relación se debe no a la existencia de monopolios, sino a regulaciones y conductas anticompetitivas. Eso es lo que importa. Por eso el impacto de los monopolios se evalúa, pues puede tener efectos positivos o negativos, mientras que los carteles sí se sancionan por el solo hecho de existir, pues entrañan una conducta anticompetitiva.

La tercera falsedad es clamorosa: da a entender que el informe señala fallas del “modelo neoliberal” y que en el Perú tenemos un modelo económico en el que los grandes grupos económicos se apropian de los beneficios en perjuicio de la población y que debe imponerse más impuestos a los superricos. El informe no dice nada de eso. Pura activismo político e ideológico, lo contrario del periodismo.

La segunda muestra de los últimos días es el titular de portada y la información interna del lunes 8 pasado. Aquí la tenemos:

Aquí la inquina no es contra las grandes empresas sino contra el Congreso, cuya primera —aunque pequeña— bancada es Fuerza Popular. Resulta que la recaudación de marzo cayó abruptamente no por ninguna farra congresal, sino principalmente porque la fecha de la declaración jurada anual de impuesto a la renta, que es cuando se regulariza los pagos, se movió de marzo a mayo. Entonces en mayo tendremos un gran incremento de recaudación, que ese diario no va a poner en primera adjudicándole ese resultado al Congreso, por supuesto.

Sí es verdad que el Congreso ha incrementado irresponsablemente el gasto de la planilla estatal aprobando diversos aumentos, pero la República, por supuesto, no critica ni menciona eso. Así estamos. Todo vale con tal de enlodar con falsedades a los enemigos políticos o ideológicos. Lampadia

