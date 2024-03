Las más importantes agencias económicas reportan un frenazo en la demanda a nivel mundial de autos eléctricos. Ello ha generado que el precio de algunos minerales denominados “críticos”, sobre todo el litio o el cobalto, se hundan debido a una excesiva oferta. No obstante, el precio de uno de los minerales más importantes para nuestro país (el cobre) no cae en el mercado y todo indica se mantendrá con alzas puntuales. La demanda china continuará debido a que necesitan ejecutar sus proyectos de infraestructura en algunos países cercanos. En otras palabras, es altamente probable que el precio en el mercado mundial de nuestro mineral estrella continúe bien.

El reto entonces está en convocar al sector minero para que continúe con el desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo cupríferos (el cinturón de cobre del norte y los proyectos en Arequipa, Moquegua y Apurímac). En ese sentido, por fortuna, el escándalo alrededor del expremier Alerto Otárola no ensombreció la presentación de la delegación peruana en el PDAC 2024 realizado en Toronto, Canadá, días atrás. En líneas generales, la presentación peruana ha sido positiva centrada sobre todo alrededor de Julio Velarde, Rómulo Mucho y los representantes de la Cámara de Comercio Canadá-Perú. La delegación peruana cerró con un campanazo en la Bolsa de Toronto. Todo bien.

El otro reto es la minería artesanal, informal y los que están en vías de formalización. Se sabe que el gremio de mineros artesanales e informales realizarán una movilización y se calcula una marcha hacia el Congreso de 20,000 personas venidas de todas partes del Perú. Vale indicar que el gremio de mineros artesanales e informales ya no exigen la ampliación del inútil Reinfo. Honestamente, ha sido una decisión certera que no se continúe con el pedido de la ampliación de este Reinfo, coartada de la ilegalidad. Sin embargo, es necesaria una nueva ley de la formalización de la minería artesanal y pequeña escala (MAPE) y evitar el desmadre que vendría en los próximos días. Solo un dato, más del 60% de mineros llamados cachorreos (trabajadores ambulantes, por así decirlo) inscritos serán borrados del Reinfo porque no podrán conseguir un contrato de concesión.

El otro reto, recordando que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es elevar el número de trabajadoras en el sector minero. En el caso peruano, la participación femenina en la actividad minera es alrededor del 6%, poca, pero va en aumento. En 2009 apenas era de 6,000 mujeres y en 2022 aumentó a más de 16,000. Al respecto, se han creado espacios importantes como Women in Mining Perú para articular esfuerzos.