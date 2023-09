Como “anécdota” quedará la asincronía y contradicciones entre el PCM Alberto Otárola y el ministro Óscar Vera con respecto a la ejecución del proyecto Tía María, hecho que revela no solo las diferencias sustanciales entre ambos, sino que el Gobierno en pleno tiene una mala lectura de la conflictividad “social” en el Valle del Tambo. No hay “la gran oposición social” como se cree; de hecho el primer día solo hubo un puñado de valientes manifestantes bajo el bravo sol arequipeño. Es curioso que quien firmó un documento por el no rotundo a Tía María, Dina Boluarte, deba hoy su poco capital político a la minería moderna que volverá a salvar la economía a pesar del magro crecimiento del PBI.

No obstante de la “anécdota” anterior, la sensación al final del día de este Perumin 36 es que hay un sector minero fortalecido a pesar de los avatares de la política casera. Ayuda a esa sensación que la denominada transición energética demande en los próximos años más cobre del cual el Perú es todavía el segundo productor hasta que el Congo republicano entre con más fuerza, amén de cierta esperanza que gran parte de la clase política entienda semejante oportunidad.

Es ya una obviedad que a un Gobierno y un Congreso con un dígito de aprobación no se les puede pedir que promuevan grandes lineamientos, consensos, reformas o que fulmine la minería ilegal de una buena vez. Todos sabemos que el poquísimo capital político de Dina y compañía, así como del Congreso, es solo para que duren hasta 2026. Ella y Otárola lo saben; y si hay algún consejo es que mejor se queden antes de otra gran incertidumbre política. Ojo, hace tan solo menos de un año atrás pudimos perder todo el país; no es cosa baladí. (Mención aparte: mi aproximación es que contrario a lo que se cree en Palacio, el capital político de Dina crecerá si se ejecuta algún proyecto minero).

Ahora, si decimos que el sector minero sale fortalecido luego del Perumin 36 es porque a pesar de todo hay esperanzas para que se avance, aunque sea de a pocos, con ciertas reformas pequeñas pero necesarias para viabilizar algunos proyectos y mantener las operaciones de otras. Ventanilla única, la tramitología, mejoras en la calidad de la inversión pública, etcétera.

Pero el sector minero peruano sale fortalecido también porque ha demostrado en estos días a todo el “planeta minero” que es una potencia por sus recursos geológicos, humanos y su alta especialización. Cientos de proveedores de todo el mundo han asistido, otro tanto de contratos cerrados son señales que las esperanzas están intactas. Todo lo anterior nos lleva a deducir que la política peruana podrá ser mala (salvo el “político-técnico” Velarde), pero la minería peruana no.