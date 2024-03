Pareciese que la minería moderna peruana se mueve en dos carriles absolutamente disímiles y apartados. La política adaptó de la ingeniería el sintagma de “compartimentos estancos” para referirse a un proyecto dividido, sin comunicación. La minería moderna en el Perú opera bajo “compartimentos estancos”, carriles diferentes.

El primer carril corresponde a las ligas mundiales en el que el Perú se mueve. Es un carril moderno, competitivo. En los próximos días el Perú minero se va a Canadá, donde se realizará el PDAC 2024. El Prospectors & Developers Association of Canada o PDAC 2024, es la convención más importante en la minería explorativa en el mundo. El mundial de la minería moderna. El Perú tendrá un día (Peru Day) para venderse.

Canadá, una de las diez economías más importantes del mundo, es el tercer país inversor en minería moderna en el Perú. En los últimos cinco años, la inversión canadiense alcanzó US$ 14 mil millones y se incrementó en 27%. Alrededor de seis empresas de origen canadiense operan nueve minas peruanas. Todas bajo estándares sociales y ambientales. La delegación peruana que participará en el PDAC 2024, más de 300 integrantes, está liderada por la Cámara de Comercio Canadá-Perú, pieza vital en las relaciones comerciales con el gigante del norte.

Todo lo anterior es el primer carril, el carril moderno y competitivo, como explicábamos. Es el Perú en las mejores ligas. El segundo carril tiene fallas estructurales y es imposible a veces caminar por aquí porque está enmarañado de trámites y es altamente ineficaz e ineficiente. Dos ejemplos. Espinar, no obstante de los millones que ha recibido por canon o regalías, no tiene un proyecto integral de agua y saneamiento. Desde 2012 a noviembre de 2023, la minería moderna ha destinado más de S/600 millones solo en canon, regalías e impuesto a la renta (sin contar el Convenio Marco entre minería y Municipalidad Provincial ni la inversión directa en gestión social). Desde casi una década, las autoridades en la Municipalidad Provincial de Espinar no pueden superar los escollos burocráticos. Hay dinero, pero no hay agua potable.

La región Áncash es otro caso. Solo en 2023 recibió S/1,784 millones por tributación minera; sin embargo, según datos oficiales, el porcentaje de anemia en niños de 6 a 35 meses llega hasta el 40% y la pobreza supera el 20%. Además, este carril está lleno de vallas, de trámites. Se necesitan más de 200 procesos administrativos con 19 entidades públicas. Los permisos demoran entre 5 a 6 años cuando debería demorar la mitad de tiempo.

Como se deduce, el segundo carril corresponde a la actuación del Estado. De todo el Estado en su conjunto. Por eso, se necesitan reformas estructurales para aplanar el segundo carril y volverlo competitivo y eficiente.