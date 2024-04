De acuerdo al especialista de Bloomberg Mike McGlone, al final de 2024 el precio del oro podría llegar a US$3,000 la onza en el mercado mundial. Si semejante proyección termina siendo cierta, entonces su onda expansiva generará (en la región y sobre todo en el Perú) mayores conflictos sociales, un crecimiento sin precedentes de la criminalidad y una ingobernabilidad con un Estado y sus instituciones absolutamente débiles y dadas a la corrupción y a la ineptitud. Se vendría, por tanto, una tormenta.

Antes vale decir lo siguiente: el aumento de la criminalidad y el boom de la ilegalidad en la minería, sobre todo aurífera, es absolutamente proporcional al ascenso del precio de este metal en el mercado. De hecho, el precio del oro acaba de marcar el máximo de los US$2,350, un hito sin ninguna duda. De allí entonces, podríamos decir que no es la misma situación política y social del Perú con un precio de la onza del oro a US$2,350 como de US$3,000. Por eso digo que se vendría una tormenta.

¿Existen razones fundamentadas para semejante aumento del valor del oro en el mercado mundial? Todo indica que sí. El oro es un metal de refugio aún mayor en tiempos de incertidumbre, con una guerra aparentemente sin fin en Europa del Este, careos entre Rusia y Francia, con acomodos y reacomodos de la geopolítica mundial y con más de 50 elecciones, entre ellas las presidenciales venideras en Estados Unidos. Repetimos, se vendría una tormenta.

De acuerdo a datos oficiales la producción de oro del país que proviene de la minería informal, artesanal y pequeña escala es de 47% del total nacional y representa más de US$ 3,900 millones en exportación. Son cálculos de 2019 en los que también se incluye a la minería ilegal. No obstante, también vale decir que no hay datos concretos sobre el impacto económico de la minería ilegal, a pesar de lo que digan algunos sesudos analistas que han salido por estos días.

El aumento del precio del oro, entonces, será como una olla de presión y conectará —para bien o para mal— con las presidenciales de 2026. Urge mirar el problema de la minería ilegal y la minería en vías de formalización con prudencia y acciones concretas. Separar la paja del trigo, han dicho. Para ello se vuelve necesario solucionar la “cuestión de la minería informal” a través de una ley de la minería artesanal y a pequeña escala que sea técnica, permanente y sujeta a la realidad. Inclusive con un precio alto de la onza de oro, los informales corren el riesgo de ser tragados por la ilegalidad. Repetimos, se vendría una tormenta.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Andy Carrión sobre Caso Rolex: "Ahora la Fiscalía evaluará el origen de los relojes"