Desde la segunda semana del pasado mes de diciembre, el tipo de cambio ha caído alrededor de 6%, con lo que ha pasado a ubicarse en niveles que no se veían desde fines de mayo del año anterior. ¿Cuáles son los factores que podrían estar detrás de este fortalecimiento reciente del sol peruano?

Un primer elemento, tal vez el más importante, es la percepción de que la probabilidad de un escenario en el que se materialicen cambios radicales en lo político y económico se ha reducido. Dado esto, las presiones cambiarias motivadas por la huida hacia activos de refugio, la dolarización de portafolios y las salidas de capitales han disminuido o cesado.

El segundo factor que ha dado soporte a la moneda peruana es el ciclo alcista de la tasa de referencia que el BCRP inició hace cinco meses (ha llevado esta tasa de 0.25% a 3.0%). Este ajuste está compensando, al menos por el momento, el incremento que vienen registrando las tasas de interés de corto plazo en Estados Unidos ante el tono más hawkish que está transmitiendo la Reserva Federal (FED) y las expectativas de que esta entidad empiece a elevar su tasa de política monetaria a partir de marzo.

Finalmente, la importante reducción del déficit fiscal (de 8.9% del PBI en 2020 a alrededor de 3.0% en el año pasado) y un bajo déficit externo sugieren que, en este momento, no existen desequilibrios macroeconómicos relevantes.

En este contexto, el nivel actual del tipo de cambio parece estar más alineado con sus determinantes de mediano plazo, y en menor medida con elementos coyunturales como la toma de posiciones defensivas ante eventos de alta incertidumbre.

No obstante, no se puede descartar nuevos episodios de alta volatilidad cambiaria durante el año: (i) las tensiones políticas locales siguen latentes y pueden exacerbarse otra vez, y (ii) el proceso de normalización monetaria que empezará pronto la FED; en particular, las implicancias que esto tendrá sobre el tamaño de su balance, sus tenencias de bonos del gobierno norteamericano y las tasas de interés de plazos más largos en EE.UU. que son referenciales a nivel global.

