Te pedimos cada año Nueva Constitución. Como no la mandas, no hacemos nada sino poner vacunas, que nos dejaron muchos millones. Llevamos cuatro meses en los cargos y debemos aclarar contigo varias cosas.

Te pedimos camaradas en el Congreso y nos pones a gobernar. No está fácil. Aprendemos cometiendo errores y no les gusta. Hacer la revolución toma tiempo y cinco años es poco. Dicen que son demasiados. Cambiamos ministros y nombramos a montones de paisanos y gente confiable. Les dicen incompetentes y con problemas con la justicia, pero creemos que los problemas se arreglan dialogando. ¿Qué hay de malo? Para que los peruanos tengan gas, debe ser nacional y del Estado. Y se quejan. Pero el ministro lo tradujo suavecito y todo está regio.

Para mejorar a los trabajadores, la ministra tiene 19 ideas. Dicen que 79% de quienes trabajan no son trabajadores. Queremos mucha inversión y lo decimos en todas partes. No confían. Para que no haya más pobres en un país rico, la riqueza debe llegar al Perú profundo; y enviamos miles de millones de soles a gobiernos regionales y municipales. Vienen Policía y Fiscalía, investigan a más de 20 gobernadores y hasta los encarcelan. A los alcaldes, por montones. Y se quejan.

Para cuidar la moneda, nombramos a quienes pedían. Pero los alimentos siguen subiendo y al dólar le han salido alas. Estamos buscando los culpables. Repartimos bonos y queremos dar más para que el pueblo coma y, aún desempleado, siga contento. Dicen que el dinero no se hace por decreto; y que el pueblo está descontento. Todo es negativo.

Esperamos mucho de buenas relaciones con países hermanos como Bolivia, Cuba y Venezuela. Dicen que es mejor seguir esperando. Para eliminar la delincuencia dimos 72 horas a los extranjeros, pero no se quieren ir. También dicen que la coca ya se exporta industrializada como cocaína. Hay convulsión y protestas en todo el país. Culpa de los empresarios. Y lo niegan.

La presidenta del Consejo de Ministros se compromete a cerrar minas; y en vez de alegrarse por la menor contaminación, se quejan. Entonces decimos lo contrario y, para mantener el balance, proponemos que sigan funcionando las más pequeñas. Y las llaman ilegales. Bueno, ¿quieren minería o no?

Piden eficacia, pero meten en la cárcel a nuestros dirigentes, y hasta entran a Palacio para buscar unos ahorritos. Ni podemos jugar cartas con amigos fuera de horas de oficina. El Congreso no nos da facultades para impuestos alegando que primero se reduzcan los robos de los funcionarios de Lima hasta el más pequeño distrito. Eso es muy difícil y la prueba es que nadie lo ha hecho. No trabajamos porque todo el día nos llaman a preguntarnos cosas que, además, ya se saben porque están en los diarios. Eso sí, el apoyo del pueblo se mantiene firme e incondicional. Y los de estadística dicen que el pueblo se encoge cada día.

No hay cómo saber que quieren los peruanos. Así no se puede gobernar. No nos has hecho ningún favor. Para compensar, danos Nueva Constitución con sus poderes mágicos. Si no quieres, haz al menos que no nos saquen tan pronto. Nos tienes muy confundidos. ¿Somos amigos?

Atentamente,

El gobierno del pueblo

VIDEO RECOMENDADO

El presidente pretende que sus amigos ronderos controlen su gestión y asegura que les creará una oficina “al costado del despacho presidencial". Lo que no dijo es si se refería al de Palacio o al de Breña.