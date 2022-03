¿Cómo? Está muy lejos. No en el siglo XXI; y ya estamos pagando la agresión rusa: trigo, maíz, aceite, combustibles y fertilizantes más caros. Y para el pueblo, menos pan, pollo, transporte, agricultura; y será peor.

No hay paz sin respeto al derecho. Putin, aun chillando “nos come el lobo ucraniano”, debió utilizar las vías pacíficas. Apelar a Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, organismos políticos europeos, la mediación, etc., pero quería dominación. La agresión es el peor crimen. Al invadir Ucrania, agrede también a cualquier pueblo que quiera vivir en paz y democracia, y a la humanidad. Y alienta a matones a imitar su modelo: tiranía en casa y dominación afuera.

Ucrania, con mucho menor fuerza militar, no tenía razón ni intención de atacar a Rusia. No fue amenaza ni hizo nada para que Putin alegara “legítima defensa”. Pero este piensa que la vecindad democrática amenaza su corrupta dictadura, “Rusia soy yo” y al Estado “policial-populista--nacionalista” que impuso al pueblo.

El empleo bestial de fuerza militar para anexar Ucrania se debe a su resentimiento y odio, rumiado por años por la pérdida del “derecho ruso a dominar”, plasmado en la Unión Soviética y satélites. Al hundirse, sin ayuda de nadie, reaparecieron 15 estados. Los satélites tomaron sus propios caminos. Imperdonable para quien “nació para zar”, miente como respira, transpira cinismo, crueldad, egolatría y ambición; y no sabe de humanidad. ¿No se está pareciendo más a Hitler?

Sangriento payaso, insulta toda inteligencia diciendo que no hay agresión ni guerra. Es una “operación militar especial para detener el genocidio que comete Ucrania nazi”. Y recluta a su obeso lacayo vitalicio de Bielorrusia para acelerar el desfile de bienvenida del pueblo ucraniano. Como De Gaulle en París.

Pero no fue así; y se le encogen la cara y el ánimo pues tres días se estiran al mes. En vez de flores, cocteles Molotov; de aplausos, ciudadanos luchando; de Occidente en desbande a fortaleza estratégica. Y en Rusia, millones se vuelven “traidores”. ¿Qué hacer? Centenas de millares de militares y mercenarios con poderosísimas armas cometerán más atrocidades, matarán más mujeres, niños y combatientes, y obligarán a más millones a huir del país. Podrán hacer “tierra arrasada”, pero no alcanzarán victoria porque Putin ya perdió. Y hasta podría llevar a Rusia, que convirtió en paria, a satélite de China, aunque por ahora “sueñan sueños diferentes en la misma cama”. ¿Imposible? Continúa…

¿Y nosotros? ¿Enviamos ayuda, “políticos” condenan, protestamos? Si solo exclamamos “qué horror”, sigamos viendo cómics. Pero podemos no comprar más vodka ruso. Y protestar pacíficamente frente a la embajada al lado de ucranianos cuyos familiares luchan y mueren también por nosotros. Se lo agradecerán de corazón. Fácil, Av. Salaverry. La identifica el cartel “Diplomacia rusa; trabajando por la paz y la seguridad”.

Y si cree que no tiene por qué incomodarse por Ucrania, hágalo por usted. El tema hoy, aquí y todo el mundo ya no es izquierda o derecha. Es libertad o dictadura. Encuentre tiempo, antes que lo encuentren a usted, sentado.

