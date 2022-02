[OPINIÓN] Hugo Palma: Peruanas, vayan al frente

Sí, ustedes, ciudadanas de 18 en adelante, o van al frente de batalla o perderán los insuficientes derechos que ganaron luchando. El autoritarismo se extiende y amenaza gravemente la democracia. ¿Y las mujeres? Simple. Solo en Estados de derecho las mujeres pueden reclamar y ejercer sus derechos.

La historia está repleta de machistas. Patriarcado y autoritarismo se refuerzan mutuamente y recortan los derechos femeninos. ¿Por qué? Simple. Nadie tiene más sólidas razones para reclamar que las mujeres y adolescentes: pobres entre pobres, maltratadas entre indefensos, cuasi esclavas laborales, explotadas sexualmente y abandonadas con hijos. Sus dramas amenazan al autoritarismo que, para no perder poder, necesita mantenerlas dominadas.

Donde la democracia es solo un cartelito, gobernantes como Putin, Xi Jin Ping, Maduro y los de turno en Arabia Saudita, Afganistán, Turquía y muchos otros son machos alfa empeñados en aplastar el avance femenino. Crecen voces para confinar a la mujer en su “noble rol tradicional de madre y cuidadora del hogar”. Sus mecanismos: dificultar el acceso al trabajo, el empoderamiento y la salud reproductiva. O sea, mujeres con plenos derechos, cuídenlos; las que tienen pocos tendrán menos.

Y aquí, como dijo el presidente sobre los corruptos, hay hasta para exportar esas desgracias: asesinadas, violadas y agredidas. Ojalá hiciera algo. Al contrario, en solo meses, numerosos ministros y autoridades en todo el país son acusados o investigados por delitos contra la mujer. ¿Al “gobierno del pueblo” le parece normal? Y la ministra no hizo el cursillo prometido para que el Ejecutivo aprendiera cuáles son.

La participación femenina en política, numéricamente, es insuficiente. Congreso, 47 de 130; gobernadores regionales, 0; altos cargos públicos, 20%. Deben ser más, pero no basta. Ministerios, leyes y programas hasta sobran. Pero, ¿por qué las que están en “política” no alivian tantas calamidades de sus congéneres? ¿Qué hacen? Discursos, muchísimos. Pero preguntadas sobre casos, parecen gatitas ronroneando excusas estúpidas. Son, con algunas excepciones, parte de la “política”: ignorancia, corrupción, irresponsabilidad, nepotismo y autoritarismo. Vicio o virtud no es lo que distingue a hombres de mujeres.

Deben ser otras; no “fichadas” por los dueños del show, sino identificadas, motivadas y apoyadas por millares de mujeres las que impulsen corrientes de opinión. Indispensable: que sean las MEJORES; reconocidas, respetadas y admiradas por su preparación, mérito y resultados en todo sector: educadoras, profesionales, empresarias, lideresas sociales, científicas, académicas y muchas más. No faltan.

No esperen el próximo menú tóxico para escoger la “mala menor”. Machista y autoritario, solo falta que Putin diga que anexa Ucrania para proteger a las mujeres. Aquí tendrán que luchar para defender y ejercer derechos que no les regalaron. Saben que no se puede sustentar una familia sin insumos y sin amor. Piensen entonces también en cocineras o algún cocinero porque saben cómo hacerlo. Y un país no es diferente. Es su oportunidad; no la desperdicien porque nadie lo hará por ustedes. ¡Y claro que pueden!

