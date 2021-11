Serenos, los candidatos y los elegidos son, en su mayoría, impresentables (el porcentaje de personas de bien es muy pequeño: -5%). Olla podrida es un guiso español de carnes, embutidos, aves, hortalizas y legumbres. Pot pourri, en Francia, es una forma musical; y popurrí en América Latina son seguidillas de canciones o bailes. Así entendido, registremos algunos temas pues tenemos tantos que García Márquez se volvería a morir; de envidia.

Educación. Es gobierno de educadores, como Toledo. Primeras prioridades: “eliminar evaluaciones punitivas” de maestros y volver a la Asamblea de Rectores (a), ningún distrito sin universidad. Noble propósito frustrado por la perversa Sunedu que, con el cuento de calidad y meritocracia, deja a grandes mayorías sin título para hacer taxi.

Del Congreso al dorado Palacio. Asesor letrado de Comisión de Constitución que en un año aprobó el récord de leyes inconstitucionales pasa a más alto y visible cargo. Llevará bagaje académico y una caja con sus informes fechados y firmados, advirtiendo que el proyecto de ese día tampoco se ajustaba a la Constitución. Hay que desearle suerte.

Los evaluadores. ¡Cómo se evalúa! El presidente evalúa, evalúa y decide informar de lo ya ocurrido. Los congresistas evalúan: ¿a qué bancada pertenezco hoy; ese proyecto me favorece o perjudica; estoy a favor o en contra del gobierno? Ministros evalúan: ¿cuántos viceministros, directores, asesores y “trabajadores” podré nombrar? Millares de gobernadores regionales, alcaldes de todo pelaje, evalúan: ¿cómo recupero mi inversión y escojo buenos “proveedores”? Las demás instituciones del Estado, empresas y organismos públicos, ¿no evalúan? Hay excepciones. Señale, casi quebrado contribuyente, el porcentaje.

Tragicomedia semanal. Elementos: 1) Partido de gobierno se divide. El poder nunca se suelta. 2) Presidente viaja a provincia y promete. 3) Ante empresarios asegura respeto al Estado de derecho, propiedad y actividades económicas. 4) Horas después, presidenta del Consejo de Ministros asegura que cerrará minas, se desmiente y cambia viceministro para ejecutar “lo pactado”. 5) Intérpretes y edulcorantes logran la envidia de contorsionistas chinos, afirmando que no se dijo lo que se dijo, sino todo lo contrario, pero que en realidad tampoco hay ningún problema. 6) Otro viaje, pero no lo dejan almorzar. 7) Otro viaje. Informa que a los medios mentirosos no les dará un centavo y el dinero irá a los del Perú profundo que nunca mienten. 8) Partidos políticos revelan que no están con el gobierno ni la oposición, sino con la “gobernabilidad”; y que, si sus miembros tienen puestos de confianza en el Ejecutivo, “…no ha sido objeto de acuerdo ni compromete la ¿línea? política”. 9) Congresistas del gobierno ¿o de la oposición? proponen que cada región “decida qué actividades económicas (lícitas, obvio, porque las ilícitas son temas privados) permitirá en su territorio”. 10) Otro viaje. Reitera pedido de apoyo en su “lucha contra la corrupción. Nadie sabe nada, pero la Policía y fiscales multiplican investigaciones desde empleados de ventanilla hasta el mismo Palacio.

