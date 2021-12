La democracia exige permanente cuidado. En el Perú hay muy importantes, aunque frágiles avances. Pero ha avanzado más velozmente la corrupción. No ensuciemos el concepto llamando “democratización” al escándalo diario, pero tampoco minimicemos cuán peligrosamente se ha generalizado, enraizado y normalizado. Hay excepciones, excepcionales en política; mayoritarias según sectores.

Hoy, la corrupción liquida la antigua confrontación Lima-resto del país. Va de Palacio de Gobierno al más pequeño distrito. La disfrutan grandes empresas, vendedores ambulantes, directivos de instituciones públicas y privadas y empleados de ventanilla. Y en educación, se ganan vendedores de títulos universitarios o de notas en los colegios.

¿Todos los peruanos son corruptos? Obviamente, no. Afirmarlo sería falso, estúpido y agraviante para la inmensa mayoría de compatriotas; principales y desamparadas víctimas de esta indetenible metástasis. Pero no se puede ser corrupto sin poseer una parte enorme o pequeña de poder; que tiene mil rostros, discursos y ámbitos: públicos, privados, institucionales, partidarios, gremiales, laborales, familiares, regionales, formales, informales y siga contando, que hay más.

Es muy difícil limpiar esa lacra. Intentemos por ahora encontrar algunas razones de su expansión. a) Relación costo-beneficio. Los políticos roban al pueblo como los raqueteros roban teléfonos; la posibilidad de ser sancionados es muy pequeña. b) Memoria. Los escándalos de hoy desdibujan los recientes o anteriores en la conciencia ciudadana. c)Procedimiento. Sancionar el delito puede tomar años y, con dinero, extenderse mucho más. d) Presunción de inocencia. Esta propiedad de la democracia es cínicamente utilizada cuando los delincuentes pueden seguir eligiéndose o continuar en cargos públicos. e) Insuficiencia y desactualización policial, fiscal y judicial. Más actividades antisociales y la multiplicación de delitos y crímenes, congestionan, retardan y hasta bloquean la actuación eficiente y eficaz de estas instituciones centrales de toda democracia.

¿Y por qué no se cambia? Porque exige decisión política y quienes tienen poder no muestran interés en hacerlo. Es un círculo vicioso. La prioridad sería impedir que ciudadanos probos y capaces lleguen a posiciones de poder político. Con el tiempo, desisten de su aspiración y facilitan la tarea de los “actuantes”. ¿Qué opciones tuvimos en las elecciones presidenciales? Una; ¿Quizá dos? ¿Qué tenemos en el Ejecutivo y en el Legislativo? Lo que se ve y se lee en páginas políticas, pero no pocas actuaciones podrían estar en las policiales.

¿Sus niveles de aprobación? En índices intercambiables de caída. ¿Y los millares de autoridades regionales, provinciales y distritales? Prendiendo velitas de gratitud por la “igualdad de oportunidades” que alocadamente se les dio para competir con “el centralismo limeño en los beneficios de la corrupción”. ¿Y las excepciones? Señálelas usted, deprimido y robado ciudadano lector.