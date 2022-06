Mañana ya fuiste. Hay inestabilidad política y quieren sacarnos rápido. ¿No dijeron los maestros del curso que “en tres meses te haces plata”? ¿Cuántos ministros y nuevos jefes institucionales tenemos hasta hoy? ¿Cuántos funcionarios “nombraron” y duran en planilla? ¿A nuestros ‘cangrejistas’ los reemplazan otros? ¿Prefectos? Las persecuciones políticas, policiales, fiscales, judiciales y populares no nos dejan dormir tranquilos. ¿Te apoyarán en la fuga? ¿ENTIENDES? Vuela, con todo.

NO son preguntas que se hace usted, lector. Son de la mayoría de las autoridades elegidas y nombradas en todo el país, alarmadas por el creciente hartazgo e indignación de más millones de peruanos por la venenosa mezcla de corrupción, ignorancia, matonería, incompetencia y nepotismo que exhiben con descaro. Al presidente, primer investigado en ejercicio, en Washington “le duele la corrupción en altas esferas”. Aquí, “desconoce mayormente” lo que pasa en sus narices o “dónde están mis amigos, no los veo; mis hermanos, no los oigo”. No tiene tiempo para responder al pueblo ni a fiscales. Y no sabe dónde esconder el sombrero que sigue creciendo.

La vergüenza no basta. Somos cuna de una de las nueve civilizaciones originarias del mundo. Eso es el Perú, milenario constructor de culturas. Y nos llevan callados a la pocilga que es lo suyo; porque nos necesitan para engordar y revolcarse más y mejor. El autotitulado “gobierno del pueblo” no para de empobrecerlo, desemplearlo, enfermarlo, robarle e insultarlo. ¿O no?

En el Perú siempre ha habido corrupción. Pero ahora, todos los expresidentes, así como millares de ministros, ‘cangrejistas’, gobernadores (24 de 25), alcaldes, concejales, prefectos y funcionarios actuantes, pasados y candidatos, NO PUEDEN hacer su trabajo. Denuncias, investigaciones, procesos, sentencias y condenas se los impide. ¿Aprenden algo? NADA. Se matarían por seguir o volver a “servir al pueblo”.

Hoy ya no es solo robar MÁS, sino MÁS rápido. Temen que les falte tiempo. Vemos sentados cómo nos roban el pan, educación, salud, seguridad, capacidad de indignarnos y de hacer algo. Pronto querrán robarnos lo que pensamos. ¿Estamos dejando que nos conviertan en borregos? ¿Qué dejamos a los hijos? ¿Vergüenza por lo que no hicimos? Debemos ENTENDER que la corrupción es el hilo conductor de todas las calamidades que sufrimos.

Más aún, ENTENDER QUE NOS ROBAN A NOSOTROS, a todos y a cada ciudadano y MÁS a los más pobres. Nadie roba a quien nada produce: Gobierno nacional, Cangrezoo, instituciones, gobiernos regionales alcaldías y más. Y encima LES PAGAMOS para que nos ATIENDAN. ¿No cree, descorazonado y robado lector, que ya es hora de escucharlo? ¿O al menos a su cacerola?

NOTA. Fútbol y política. Deseamos de todo corazón el triunfo del Perú. Nos haría muchísimo bien. Pero en cualquier caso, nuestro equipo debe rechazar que el Gobierno quiera “ganarse alguito” con el esfuerzo y coraje de sus jugadores y conductores. Adviértanle que no quieren ver al presidente, ministros ni ‘cangrejistas’ en el aeropuerto; ni irán a sus “Palacios”. No les hace ninguna falta porque ya tienen el corazón del pueblo. Muéstrenles a esos que la camiseta que visten con honor se la han ganado luchando.

VIDEO RECOMENDADO

Rubén Vargas habla sobre responsabilidades en fuga del amigo de Pedro Castillo Conversamos con el exministro del Interior, Rubén Vargas, sobre la fuga del exministro Juan Silva.