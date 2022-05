No se incomoden; ellos ya están subiendo por ustedes. Pero tampoco olviden a Martin Niemöller, perseguido poeta alemán a quien cito abreviado: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas… yo no era socialdemócrata. Cuando… los sindicalistas, no protesté… Cuando vinieron por los judíos… yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.

No se trata de ser pájaro de mal agüero, sino de abrir los ojos y los oídos. Y reconocer que nos han dicho abiertamente lo que quieren hacer; y lo hacen con tenacidad y decisión. Si lo vivido en estos meses no convence de que hablan en serio, que actúan sin detenerse en minucias como si es legal o delito y que estamos en extremo peligro, conviene escoger el asiento más cómodo posible y esperar su turno. Nadie, ni los más pobres, será discriminado.

Recordemos la parábola de los talentos. Se pedirá a todos, pero más se espera de quien más recibió. No hablo de Mesías, pues hoy hasta el más prontuariado se dice salvador. Hablo de los notables, en el buen sentido. ¿Dónde se oye la palabra de los más renombrados artistas, respetados profesionales en toda especialidad, distinguidos artesanos y científicos, esforzados pequeños, medianos y grandes empresarios, renombrados estudiosos, investigadores, profesores y académicos? ¿Dónde?

¿No son acaso quienes perciben más claramente lo que viene? ¿Ignoran que, aunque tuviéramos autoridades honestas y competentes, la situación mundial grita que habrá más hambre, pobreza, migración, convulsión, y violencia? ¿Que el riesgo es tan gigantesco que sin la decidida actuación de los mejores no hay cómo evitarlo? Por favor. Ni insultemos su inteligencia suponiendo que quizá crean que “la oposición, el Cangrezoo, la fiscalía, la justicia o sucesivas elecciones” rescatarán al pueblo peruano del pozo séptico en que estamos siendo hundidos.

¿Entonces, qué esperan para alzar sus voces y decir lo que necesitamos oír? Queremos la verdad, por dura que sea, pues nos estamos quedando sin patria, que es nada menos que el vínculo histórico, legal y afectivo donde soñamos realizarnos como seres humanos. Sin ella, por la que tantos héroes dieron su vida, la libertad será un recuerdo, la pobreza y miseria general, su seguridad personal y hasta su vida no valen un celular, el futuro de los hijos un desastre anunciado y la dignidad, necesidad de ser reconocido y tratado como ciudadano con derechos y deberes, una llorada pérdida.

¿Es que eso no puede pasar en el Perú? Duele mucho, pero está ocurriendo. Lo vemos cada día. ¿No es ya una realidad en Cuba, Venezuela y proyecto en marcha en varios otros?

Y no pregunten lo que deben decir y hacer. Ustedes, que han logrado con su esfuerzo el respeto, la admiración y la dignidad de que carecen totalmente “nuestros dignatarios”, lo saben bien. Lo que representan es lo que necesitamos más que nunca. Compartan sus valores, recuérdennos que en esta tierra se han vivido mil crisis y nunca se dejó de construir cultura y civilización. Necesitamos oxígeno. No se lo nieguen al pueblo del que hacen parte, son ejemplo y deben ser guías y abanderados.

