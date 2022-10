Perdone, espíritu de Vallejo, que usurpemos su verso. Es lo más auténtico y actual para acercarnos al dolor de millones de compatriotas, desesperados por el aparente empeño “del gobierno del pueblo” en privarlos de trabajo, educación, seguridad, justicia, alimentación y hasta de salud, con dramáticas pérdidas humanas. Citemos lo que nadie podría decir mejor.

“Y, desgraciadamente/ el dolor crece en el mundo a cada rato/ crece a treinta minutos por segundo, paso a paso/ y la naturaleza del dolor, es el dolor dos veces/ y la condición del martirio, carnívora, voraz/ es el dolor dos veces…”. “Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho… Jamás, señor ministro de salud, fue la salud/ más mortal/ …Y…el corazón, en su cajón, dolor…Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina/…y esta oreja da nueve campanadas…, y nueve carcajadas…a la hora del llanto, y nueve cánticos/ a la hora del hambre y nueve truenos/ y nueve látigos…”. “El dolor nos agarra, hermanos hombres/ por detrás, de perfil…y es muy grave sufrir, puede uno orar.../ Pues de resultas/ del dolor, hay algunos/ que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros/ que sin haber nacido, mueren, y otros/ que no nacen ni mueren (son los más). Y también de resultas/ del sufrimiento, estoy triste/ hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan, crucificado, al nabo, ensangrentado, llorando, a la cebolla, … ¡Cómo, hermanos humanos/ no deciros …que ya no puedo con …tanta lagartija y tanta inversión…Señor Ministro de Salud: ¿qué hacer? / ¡Ah! desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

El “gobierno del pueblo” lo tiene clarísimo. Despidió al ministro heredado que vacunó millones contra el COVID y recibió al nuevo “…viene de la chacra… sabe dónde está la necesidad y va a recorrer conmigo posta por posta, hospital por hospital…”. Además, científico. Encontraba el cáncer en un minuto y vendía “agua arracimada”. A familias y niños con cáncer se les prometió miles de millones. ¿Los guardaron para Petroperú? ¿Y los recorridos? Bien gracias. La misión de la OEA debe empezar por ahí. Lo censuró el Congreso. El sucesor fue pronto despedido con otra arenga inmortal: “…en aras de demostrar absoluta transparencia en mi gobierno, he decidido…”. Se comenta que denunciaría “por discriminación”. Essalud no deja pasar ocasión sin producir más dolor. La nueva ministra es de la misma línea, pero más locuaz. Y eliminaron las restricciones del COVID. Obvio. Faltan millones por completar la vacunación.

Las cosas no cuadran. A más nombramientos, vuelos y promesas, más protestas. Las urgencias atienden cuando pueden, las citas toman meses, hospitales sin terminar o con acelerado deterioro, sin equipos, medicinas ni personal adecuado. Las postas... ¿cuáles? ¿Y la corrupción? No se oye, padre. ¿Cómo explicar esta calamidad? Sería un tema de salud gubernamental. El ¿gobierno? no quiere ser despedido y ello exige los votos del sector político al que habría atribuido la propiedad de la salud del pueblo. ¿Cómo calificaría, enfermo lector, lo que imponen a los máts necesitados? ¿Sería “monstruoso”? ¿Vallejo lo dudaría?