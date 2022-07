[Opinión] Hugo Palma: La vida te da sorpresas

“… sorpresas te da la vida. Pedro Navaja matón de esquina, quien a hierro mata a hierro termina” (Blades). No olvidar a “Juanito Alimaña” (Lavoe). Y hay otros que “animan” la vida de sus países; aunque millones de ciudadanos no se animen, lloren y mueren.

El presidente dice que este año es muy diferente, por ser “su primero”, aunque parecen cien. Y le quedan más. ¿En qué condición? Pendiente. Por dos horas recitó sus asombrosos “logros” y parecía hablar de Suiza. La corrupción es mayor que nunca. Pero dice que eso fue por dos siglos y ya no existe porque gobierna “el pueblo”. ¿Y cómo quieren que sean aptos, si recién llegan al poder? Se queja de no ser reconocido como estadista, ejemplo de honestidad y líder de un “dream team” que nos lleva a un destino. ¿Cuál? ¡Socorro! Y además quieren vacarlo. Todos los expresidentes procesados y hoy, el actual. Quiere someterse a la justicia y sus abogados desobedecen. Lo “anormal” ya es normal.

De ser vacado, podría llevarse consigo a los “cangrejistas”, cuya abrumadora mayoría cambia de curul, principios y votos; pero los “ingresos” son sagrados. Ser “suspendido” es más probable. No es tan duro y “defendería el Palacio productivo” (para los “defensores”). ¿Renuncia? Duele mucho, produce indefensión personal y desprotege a familia, ahijados, “socios”, paisanos; y podría desagradar a los cargadores del anda que lo llevó al sillón. ¿Viajar? Opción interesante. ¿Pero solo en el Chapare? ¿Jugar a las escondidas? Uy, ya no es como antes. “Decisiones, cada día, alguien pierde, alguien gana, Ave María”. Todo es muy, muy difícil. ¿Y no hacer nada? Es una opción. Total, mañana habrá más temas. Téngase presente, porque nada se hace en un día y da tiempo para planear el futuro; o sea, pasado mañana.

¿Y las sorpresas ofrecidas? Bueno, no las dijo en el discurso, pero las hubo. En semanas, las investigaciones al presidente, primero en la historia, ya suman cinco; la familia que crece cada día candidatea a distintos periodos de descanso; los ministros dobletean como defensores; el presidente del Consejo más perdido que cuy en tómbola; la Fiscalía va interdiario a Palacio y se “clarifican” las relaciones amor-odio Plaza de Armas-Plaza Bolívar (nos quedamos todos). ¿Y el pueblo? No se oye, padre.

El problema es que vienen produciéndose anomalías en el Ministerio Público y la justicia. Quizá algo ha cambiado y hoy se enfrentan a “las autoridades”. ¿Dónde quedaron las fraternas sesiones con gobernadores y alcaldes? ¿Los Consejos de Ministros Descentralizados, todo armonía? ¿Para qué volvió el gordito? ¿Juanito se acerca? Los demás, ¿estarán “abrigados”? ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Será que alguien quiere que cambie para mejor? ¿Qué es esa luz en el horizonte?

Mientras tanto, arrullado por su voz, las “realizaciones” invisibles que arrebozó y adormeció con cifras y más “promesas”, y su histórico “mi deber es decir siempre la verdad”, un cumpleañero sueña con su amigo Juanito Alimaña. “Aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo comentan, nadie lo delata”. Mala suerte. Lo despierta brutalmente Blades recordándole “maestra vida camara’a, te da, te quita. Ciudadanía”.