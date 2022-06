Antes de chillar, reconozcan que en el Perú hay hambre hace demasiado tiempo. Es tarea prioritaria del Gobierno, aún que también del Legislativo, Ministerio Público, Justicia y autoridades regionales, provinciales, municipales y más. Los tuvimos razonables, regulares, malos y pésimos.

Pero hoy no hay comparación. Todo está peor en diez meses y viene más. Defendámonos de lo que las autoridades nos preparan. Porque a nuestro hogar peruano, de la mano de las más descaradas corrupción, ignorancia, incompetencia, prepotencia y cinismo; han entrado más hambre, desempleo, pobreza, desnutrición, inseguridad, enfermedad y angustia.

A ello se suma el psicópata zar de Rusia, cometiendo genocidio en Ucrania y afectando a toda a la humanidad con la amenaza de guerra nuclear; y privándola de alimentos y fertilizantes. ¿Respeto a la soberanía? Si es un macho alfa. El Perú no será la excepción a esta catástrofe. El hambre crece en zonas urbanas periféricas desempleadas y empobrecidas. Se prolongará en desnutrición y este invierno morirán muchos más niños y desnutridos. Alimentos y combustibles se alejarán más del pueblo.

No debería sorprender. Estamos indefensos ante golpes externos, porque aquí son ya décadas que la voracidad de los ‘políticos’, con respetables excepciones, no para de crecer. El Estado peruano es un botín que se reparten quienes ya son pagados por el pueblo para que lo defienda y ayude a progresar. Rara vez son sancionados por delitos “en agravio del Estado”. Al Estado nadie le roba porque nada produce. Vive de impuestos que pagamos todos, incluidos los más pobres. Es a usted, a mí y a 33 millones que nos roban. Solo esos se libran. E insultan: “Robo pero hago obra”. Hoy, van por el pan que no llevará a su familia.

Y en este drama, ¿la respuesta del Gobierno? El presidente, en investigación penal, sentencia que de hambre morirán los ociosos. La PCM asegura que no habrá hambre. ¿En su Perú particular? El empleo formal pasa a ser recuerdo. Los ministros de Salud nunca hicieron “la salud más mortal” (Vallejo). Y hay mucho más.

El Cangrezoo regalón de plata ajena compite con su antecesor en leyes inconstitucionales, retiros de fondos que producirán millones de mendigos, beneficios por sumas impagables posiblemente hasta en Suiza, semanas de representación (o turismo), ‘hacezorez’ de lujo ¿profesional o salarial? ¿Tiene iniciativa de gasto? ¡Al diablo! Solo le falta repartir tapers y queda bonito.

Con el hambre en las tripas peruanas, los ministros “del ramo” van del acusado de asesinatos al multiprocesado excarcelado. Buscan fertilizantes. Podrían utilizar su preparación y el personal que nombraron. Mientras, comedores populares, ollas comunes y clubes de madres que se las arreglen.

“Hay, hermanos, muchísimo que hacer”, nos dijo nuestro poeta. Empecemos por resonar nuestras cacerolas vacías un minuto, a las 8:00 p.m., cada día. Que el Gobierno, sin la menor idea de qué hacer y que solo quiere subsistir y seguir mamando, no alucine que, a falta de comida, viviremos de sus cuentos chinos. La lucha continúa y ya es hora de que antes que rezar a los gobiernos de Cuba, Bolivia y Venezuela, respete al pueblo peruano. ¿Será nuestro gobierno?

VIDEO RECOMENDADO

Baltazar Lantarón conversa con Perú21 sobre el conflicto en su región por Las Bambas.