[OPINIÓN] Hugo Palma: Gobierno, aterrice, la FAP no da millas

Si fuere de aerolínea, el avión presidencial no dejaría de volar pues en tierra al Gobierno no le faltan temas. Ej. Penales. También acá el presidente confunde al pueblo. Repite estar abierto a toda investigación. Luego sus abogados solicitan impedirla y voluntariosos ministros quedan afónicos.

El Gobierno no dice ni pío porque Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos visitar al Perú por inseguridad y terrorismo. O sea, la mayor angustia de 33 millones de peruanos supuestamente a cargo del jefe de Estado, los ministros del Interior, Defensa, Justicia, servicios de Inteligencia y prefectos. Vista la realidad, ¿cómo nos la explicarían a quienes nos preguntamos si llegaremos con vida a la noche o al menos con celular y un pan? Los alimentos. El pueblo sabe que Rusia agrede a Ucrania. Pero aquí, ¿el alegre y ya largo trencito de ministros y millares de nombrados tiene idea de qué hacer? ¿Y las rotundas afirmaciones de que no subirían precios? ¿Y los fertilizantes? ¿Y los combustibles? ¿Petroperú o alguien puede decir algo que se entienda? Mala suerte que aumenten paros y bloqueos, muchos casi no tienen con qué cocinar sus escasos alimentos y pagan más para transportarse.

Y así podría seguirse con cada sector. No hay referente en la historia peruana de que tan gruesa mayoría de miembros del Gobierno exhiba peores antecedentes, mayores carencias profesionales, ignorancia más supina, total ausencia de ética y más inocultable voracidad por los recursos del Estado. ¿Hay algo, cualquier cosa, que esté mejor que hace un año? Todo, dirán: el dólar, la delincuencia, la inflación, la corrupción, los paisanos, etc., y el paraíso llega mañana. ¿Y qué alivio tiene el pueblo cuando buen número de cangrejos del Cangrezoo, más repudiado que el Ejecutivo, lo apoya sin problema en los “intereses comunes”, o sea, en los que les interesa a ellos?

Pero claro, eso no divierte. Más entretenido es el papel de novicias voladoras llevando al Gobierno por los aires para “conocer las necesidades del pueblo”, en funciones que este julio –que también es de los circos– llevarán a mayor confusión. El programa posiblemente incluirá: chicharrones y café en el aeropuerto, vuelo corto, calurosa recepción por Policía y Fuerzas Armadas, encuentro bajo carpas con “autoridades” y “portátiles representativas”. Los ministros describen los pases mágicos que preparan, las “autoridades” piden más dinero para “sus proyectos”, premier y presidente se quejan de quienes “no aplauden”, los payasos hacen llorar a los escasos asistentes y la función acaba con anticuchos y “lluvia de promesas”. Luego, el penoso retorno a la realidad.

El presidente ofrece “sorpresas” para el 28, agotando el Valium en farmacias y mercados. Amárrense. No aprende “por error y acierto”, pues a cada error le sigue otro peor. Ya lo único que podría hacer por el pueblo peruano es poner el Gobierno en manos profesionales, honestas y experimentadas; que las hay. Pero no lo hará. No “es su naturaleza”, quizá ni tenga tiempo y, además, exige decisión. Por ello, no extrañe que se nieguen a aterrizar y el avión seguirá hacia “el infinito y más allá” como dice Buzz Lightyear, arrastrando al Perú consigo.