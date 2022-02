El título se refiere a la colisión de un vehículo con otro o algún elemento inmóvil; sin detenerse sino huir velozmente y no asumir responsabilidad. El habla popular lo emplea, no sin gruesa ironía, para eventuales encuentros sexuales que no implican compromiso. Aquí se utiliza como analogía con la política del momento. Para que no se aleguen connotaciones pornográficas, recurro al Diccionario de la Real Academia, que la define como atributos semejantes en seres o cosas diferentes.

Veamos. Ejecutivo y Congreso, y en su interior oficialistas y opositores, se prometen “cambiar”, acuerdan “una tregua”, buscarán “consensos” y darán “un respiro” al país. Bajan el volumen y hasta ofrecen un show de afecto. Ello debería alegrar a 33 millones de peruanos, agobiados por la obscena actuación corrupta, ineficiente y perversa de la gran mayoría de autoridades de todo tipo. No los alegra nada. Más bien, se inquietan por las razones de esta “conversión”, que no es la de Saulo camino de Damasco. La creen demasiado buena para ser verdad y descreen que dure.

Les sobran razones para dudar y preocuparse. Juntamente con el “compromiso” de acordarse por un momento que el pueblo existe y sufre, adelantan sus urgencias inmediatas. Que se retire la denuncia constitucional contra los congresistas por “complotar para vacar al presidente” y “todas las mociones de interpelación y censura de ministros”. Los traductores coinciden: “no cierren el Congreso” y “no me saquen de Palacio”.

Qué buena sería esa “estabilidad”, salvo un pequeño detalle. 74% de los peruanos anhela que se vayan todos; y no se hace ninguna ilusión de que “los dividendos de la paz” les alivien su ansiedad diaria. Por el contrario, esa enorme mayoría simplemente no cree más en los “compromisos” de quienes no cumplen ninguno.

Además, ya hay “consensos”. La educación superior de calidad no es buena para los negocios. Pasajeros y transeúntes no valen nada frente a combis asesinas, colectivos chatarra y “dueños” de líneas. Todo congresista tiene derecho “a su obra”. El progreso del “Perú profundo” y “que no haya más pobres” exige dar mucho más dinero (que es del pueblo, no del Estado) a gobernadores y alcaldes; casi todos autocalificados como “inocentes víctimas” de persecuciones fiscales y judiciales. Es de mal gusto mencionar temas como minería y coca ilegales, tráfico de terrenos y otros generalizados “usos y costumbres”. Los ya nombrados y por nombrarse se seguirán “evaluando”, con fecha “a evaluar”.

Pero los atributos semejantes al “choque y fuga” seguirán ahí. El único compromiso auténtico es “compartir un buen rato de mutua satisfacción”. Después, cada uno se ocupará de lo suyo. Como los intereses reales son incompatibles: crear el caos que abra paso a la dictadura indefinida y mantener al menos cinco años la estructura política que les permite agarrar lo que se pueda; el “nos vemos” no será amigable y los cuchillos reaparecerán rápido. ¿Podría no ser así? Apueste, desamparado lector.

VIDEO RECOMENDADO

Omar Tello exige a los fiscales que investigan la corrupción de este gobierno, se lo cuenten todo. Además, un denunciado por secuestro, otro por acoso son contratados en el Ejecutivo. También, la tregua fue para la foto; congresistas cuestionan la idoneidad del gabinete. Y, bombardeo en Ucrania impacta guardería infantil.