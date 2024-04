A quienes los dioses destruyen, primero los enloquecen. La gran mayoría de nuestras autoridades electas, nombradas y otras en el Estado, no saben que son mitología. Disfrutan su mitomanía. Su mito es El Dorado y enceguecidos por su brillo, todo vale.

¿Cómo funciona un país donde la Presidencia es paso previo a la cárcel; fiscales y jueces toman decisiones sospechosas; desaprobados en un examen elemental hacen leyes, médicos y medicinas se esfuman, HUNIBERCIDADEZ venden cartulinas por millones, mayorías congresales representan lo que no deben, la meritocracia es delito, etcétera?

Esta catástrofe nace con una pataleta adolescente. Le siguen la metástasis de la corrupción, la captura de la “política” por las economías ilegales y el poder para quienes dios es su plata. Han hecho del Estado la más eficaz fábrica de pobreza, ignorancia, anemia, malnutrición, enfermedad, inseguridad, informalidad, ilegalidad y pérdida de esperanza. ¿Comeremos de sus manos las migajas que les sobren? ¿Sobreviviremos a la delincuencia en el poder?

En su descarrío, no advierten que están cavando su tumba. Lo hacen con picos de oro (no sus balbuceantes mentiras; metálicos), borrachos de soberbia porque un Ejecutivo incompetente y frívolo depende, y viceversa, de un Legislativo con colitis de dispositivos perversos que, creen, les garantizan total impunidad, perpetuidad y el derecho de insultarnos. “Servimos a la Nación” y Diálogo para el consenso” desnudan su carencia de ética y podredumbre. Pero tienen mucho apoyo. No del pueblo; sino de las crecientes economías ilegales, a las que sirven con mil sinrazones. Minería del cianuro y explosivos, transporte asesino, tráficos de personas, terrenos, contrabandos, lavados, droga, armas, cargos públicos como cancha y “favor con favor se paga”.

Por ignorantes desconocen la sabiduría popular. “Cría cuervos y te sacarán los ojos”. En sus delirios creen que se les agradecerá. Cavando su tumba cavan también la del Perú. Revuelta violenta canalizada o no y psicópatas adelantando fusilamientos curativos. Y los nuevos actores: Maras, Tiguarones, Comando Vermelho, cárteles y mafias rusas, mexicanas, chinas, plurinacionales y de cereza el Tren de Aragua, cortesía cubano-venezolana, tampoco necesitan a las autoridades ni a los líderes nacionales del delito. Son más eficaces y tienen argumentos victoriosos.

Pero del otro lado, están nuestros deberes ciudadanos. O los asumimos o mereceremos lo dicho por una reina lúcida a su hijo: “No llores como mujer lo que no supiste defender como hombre”. Un pueblo de 33 millones heredero de civilizaciones admirables no está obligado a actuar como corderos degollados por lobos para que, al final, los gallinazos se coman todo. Es así y si no le gusta, piña. Decídase. Y si no se levanta de su asiento no se queje y espere; ya están cerca.

