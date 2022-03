No es un error. Es inaceptable llamar otorongos a sus miembros. Aquí, el cangrejo designa popularmente al inmoral, incorrecto, tramposo (Dra. Hildebrandt). Caminan de costado y rotan con facilidad. ¿Son cangrejos todos los congresistas? Obviamente no. Pero sí la mayoría. Su rechazo es mayor que el del Ejecutivo y se lo ganaron a pulso. Tuvimos personalidades ilustres legislando por y para el pueblo. Hoy, apenas representan a sus mandantes; no a usted, desamparado lector, ni a muchos millones de compatriotas.

Palacio y el pasaje Sarratea tienen su gabinete en la sombra. En Plaza Bolívar la sombra es legión. Hay parte visible: el floro, propuestas cantinflescas, mociones para lo que sea (menos de condena a Rusia por masacrar Ucrania). Otra escondida: “hacezorez de confianza”, presupuesto libre, acuerdos de chifa clausurado. Confesado: el sueldo es propina; la recuperación de las inversiones llega sola, del “trabajo a destajo”. Ejecutivo y Legislativo compiten ferozmente por el repudio ciudadano. Se oponen, dicen. Pero para destruir lo avanzado con sangre, sudor y lágrimas y liquidar toda reforma que traiga progreso y mejor servicio público, coinciden rápido en “fortalecer la gobernabilidad”.

En su arrogancia se dan el lujo de creer tan estúpidos a los peruanos que no entendemos el porqué de sus votos, abstenciones, licencias y ausencias (incluidas toilettes). ¡Qué pena! No alcanzamos los votos, faltó consenso, estuve en comisiones (sobre todo), se necesita más evaluación, la carga es excesiva, etc. ¿Por qué no nos sentimos representados? Simple; porque no lo estamos. Esos representan toda informalidad y hasta delincuencia: “hunibercidadez imprenta”, transporte caótico, minería, drogas y tala ilegal, “proyectos especiales” y más.

Legislando como mono con ametralladora y para provecho partidario o personal han hecho inmanejable un Estado que ya andaba mal. Y han blindado al sistema político contra la lógica, interés del pueblo, integridad o predictibilidad. ¿Función fiscalizadora? 17 mociones, interpelados 4 ministros, censurado 1. Sus “firmas” corren tanto que despegan y se pierden de vista. Su “Comisión de Ética” suele concluir que todos lo son. Hoy, en lo esencial, la política está en manos de ignorantes, lobistas, prontuariados, acusados, tránsfugas, abusadores y hasta criminales. Más sucia que nunca.

Y no se les ve mucho por el local. La “semana de representación” y visitas a ministros y autoridades exigen mucho tiempo. Ejemplo. ¿Qué hacen los 40 de Lima en esos días? ¿Cómo pueden saber lo que necesitan millones? Sus informes deberían ir a la página del Congreso y prohibirse entrevistas individuales y privadas con cualquier autoridad. Si sus “proyectos” fueren tan “productivos”, háganlos formales y públicos. ¿O hay cosas que “los representados” no debamos saber?

Por eso y más, “cangrejo” es lo adecuado para la enorme mayoría. Caminar de costado facilita deslizarse a otros partidos y cambiar de convicciones, promesas, votos y lo que sea. Aventajados discípulos de Groucho Marx, ni se inmutan para decir: “estos son mis principios; pero si no les gustan, tengo otros”. ¿Padres de la Patria? Mejor huérfana.

