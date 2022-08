No su comportamiento, obvio. Ni se trata aquí de los auténticos congresistas que saben qué es la patria; y en minoría y muy adversas circunstancias cumplen su deber. Al resto, a los cangrejistas, les pesa que se les niegue la gratitud que creen merecer; y cada día luchan por alcanzar el 100% de repudio. Ya están cerca.

También les pesa mucho la crítica a sus gestiones para “proyectos indispensables y urgentes”, con cuanto ministro, alto funcionario y autoridad los reciba. O sea, casi todos. La ingratitud es tal que sus logros pasan a competencia de los fiscales. Amén de las investigaciones que traían, que también pesan mucho.

Lo mismo con su función de representación. ¿Por qué millones de ciudadanos niegan sentirse representados? Simple. Porque no lo están. ¿Que representan? Uy, uy, uy. Difícil pregunta; las respuestas vendrán de fiscales y jueces. Tienen “komicionez de hetika” y de “hakuzasiones konztitusionalez”, pero el pueblo no comprende para qué sirven pues lo que producen –si lo hacen, porque la “carga laboral” pesa mucho– está lejos de lo que todos ven.

Dejemos en paz a nuestros bellísimos otorongos. Nunca han entrado al “primer poder del Estado”. Lo que hay dentro es otra cosa. No ocultan su interés en la “educación para todos”; más cultivos de la hoja sagrada; fin de la represión a la minería “popular” solamente por usar un poquito de mercurio; y las construcciones: escuelas, hospitales, monumentos a lo que sea, caminos y todo lo que los peruanos necesitamos y podríamos tener. Bueno, así sería si millares de autoridades aceptaran que el dinero que manejan es del pueblo y para el pueblo.

¿Y la función fiscalizadora? ¡Cómo pesa! Tanto que cabe pedirles que la dejen de lado, formalmente. En la práctica, nadie sabe en qué consiste. Explicación: es de los demás sectores e instituciones del Estado para alcanzar el equilibrio de poderes, sin lo cual no hay democracia. ¿Pero no sería mejor lograr consensos que la antipática tarea de escudriñar lo que hacen otros? Parece ser así, porque solo excepcionalmente “alcanzan los votos”. ¿Y cómo se alcanzarían si todo el tiempo cambian de bancada, aliados y opositores? ¿Y los programas partidarios, principios y valores? ¡No se oye, padre!

Hay que comprender su situación. No es fácil “trabajar” cuando el pueblo quiere que se vayan, en cuanto vaquen al Ejecutivo. Si lo hace, también a ellos los sacan. Y si no, los puede sacar el Ejecutivo si moviliza los sectores a los que ofrece, hoy mismo, lo que quieran. Quizá preferirían que los saquen las Fuerzas Armadas, porque los cuidarían en la salida. Pero no lo harán porque saben que no deben; y que los problemas políticos deben arreglarlos los políticos. El “nos quedamos todos” en esta ciénaga pestilente no da para más. Dice el viejo refrán: “Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe”. El cántaro político ya hace agua por todas partes; y el cambio vendrá. Lo harán los ciudadanos que quieren paz, libertad, seguridad y progreso; o lo harán los violentistas de todo pelaje, que solo coinciden en destruir todo para que el más violento se quede con las ruinas. ¿Cómo le debe estar pesando la realidad al Cangrezoo?

