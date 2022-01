Debo confesar que la rabia y la ira duraron poco para dar paso a la tristeza. Una profunda y vallejiana tristeza. Sin embargo, está de más ensañarse con el cadáver político del presidente. Es cierto que nada nuevo se ha develado, nada nuevo se ha dicho que no sepamos ya. Pero escucharlo así tan crudamente, en tres teatros distintos, ha sido concluyente y devastador. Y no se trata de que otros expresidentes hayan o no estado preparados para gobernar. No se trata de mirar atrás y buscar justificaciones, preguntarse si todo tiempo pasado fue menos peor. Se trata de mirarse hoy, aquí y ahora. De levantar un poco la mirada, como quien busca una respuesta en ese mar mancillado de petróleo y darse cuenta de que ese derrame es nuestro futuro. Un futuro que no nos merecemos. No importa si es con dolo o con culpa, es inmoral. Es un acto inmoral asumir un cargo de tanta relevancia en la vida de más de treinta y tres millones de personas bajo esas condiciones.

No hay control de daños que soporte esas tres autodestructivas entrevistas. Es hora de pararse frente al espejo, respirar profundo y tomar la decisión. Debe dar un paso al costado. Si en verdad le interesa el país, si en verdad le preocupa el futuro del “pueblo”, no hay otra decisión. Fue un error. Un error doloroso para usted y para nosotros. Un doloroso, vergonzoso y destructivo error. Un error de Estado al que nos vimos empujados por los errores pasados de tantos otros que también tomaron erradas decisiones. Parece un juego de palabras, pero no lo es, es la realidad. El Perú no tiene institucionalidad. No tenemos un acorazado que aguante un temporal como este con un capitán que no sabe leer las cartas de navegación, más aún cuando la tripulación padece de la misma impericia que él.

Señor presidente, un llamado a lo más profundo de su responsabilidad, a lo más hondo de su corazón cajamarquino. Un llamado de conciencia que lo lleve a renunciar. Debe renunciar.

