En el Ejecutivo: “…es de antaño, me lo compré hace dos años”, Dina Boluarte, 15 de marzo de 2024. “Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, Dina Boluarte, 5 de abril de 2024. Su amigo Oscorima, como ella lo califica, estuvo prófugo de la justicia por un año y actualmente tiene 12 investigaciones fiscales por delitos de corrupción, incluyendo Lava Jato. “Nunca los he visto, no me consta”, el primer ministro Gustavo Adrianzén en CNN sobre los relojes de lujo de Dina Boluarte.

En el Legislativo: el Congreso aprueba la Ley Nro. 31973, que modifica las condiciones de uso de tierras facilitando aún más la deforestación de la Amazonía. El 3 de abril de 2024, el Congreso deroga el Decreto Legislativo Nro. 1607, sobre formalización minera y control de explosivos. El 5 de abril, vuelan dos torres de alta tensión de minera Poderosa; suman 15 en total. 4 de abril de 2024, el Congreso aprueba norma por insistencia para el retorno a las aulas de profesores interinos que no dieron el examen o, peor aún, lo desaprobaron.

Y así podría escribir decenas de páginas sobre hechos concretos que demuestran la ruta que ambos poderes del Estado han decidido tomar para llevar el país al fracaso absoluto. Ambos poderes abogan por la informalidad, la ilegalidad y el control de las instituciones; están fuertemente vinculados a mafias y mercados ilegales. Por lo tanto, se han declarado enemigos del desarrollo y el progreso de la ciudadanía. En este país, hace muchas décadas, las ideologías políticas pasaron a ser solo un recuerdo. La política peruana no se divide en derechas ni izquierdas; aquí no hay fachas, ni zurdos ni caviares. Aquí solo hay negocios y de los turbios. Aquí está primero el dinero y luego las personas. Aquí la mentira, el delito y el odio forman el tridente de las agendas de gobierno. Aquí nos están jodiendo y… los estamos dejando.