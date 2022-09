[Opinión] Hernán Díaz: Octubre de elecciones, octubre de milagros

Para cuando esta columna esté en sus manos, faltarán solo 13 días para las elecciones regionales y municipales. A 13 días de la fecha en la que todos los peruanos deberemos elegir a nuestras próximas autoridades, las más inmediatas, las que mejorarán o empeorarán nuestra muy venida a menos calidad de vida. Increíblemente, faltando tan poco, las encuestas recién empiezan a salir, los programas de radio, televisión y prensa en general recién están implementando sus formatos para dar a conocer la oferta electoral. Increíblemente esas encuestas nos cuentan que en muchas circunscripciones más del 50% de electores aún no sabe por quién votar. Y es que así está el sistema electoral peruano, tan maltrecho como la misma democracia que lo sustenta; tan lejano de nuestros intereses como quisiéramos que esté el espectro de la pandemia. Es cierto que el desmadre de los principales poderes del Estado acapara todas las portadas y editoriales, pero ello no es excusa para que nosotros, los gobernados, finjamos no ver lo que se viene. Porque aún cuando los inacabables cambios de ministros o la guerra de guerrillas congresal sean los temas de agenda, estas elecciones son una realidad y sobre todo una enorme responsabilidad para nosotros, los votantes.

Estas elecciones se vienen muy descoloridas, cargadas más que nunca de populismo y mentiras, de promesas descaradamente falsas y candidatos irresponsables. Y nos volveremos a ver en unos meses para quejarnos de lo mal que elegimos y de lo infausto de nuestros gobernantes. ¡La pescadilla que se muerde la cola!

Aún nos quedan 13 días, suficientes para leernos algún plan de gobierno, para revisar los antecedentes del candidato, para descartar a los partidos plagados de corrupción y mercantilismo. Aún podemos votar bien, nos lo merecemos.