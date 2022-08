¿Qué falta? Muchas personas me preguntan qué falta para que este caos institucional, político y social llegue a su fin: ¿un audio, una libreta, un video? Obviamente, la respuesta me es esquiva, más aún cuando no tenemos claro el fin que se persigue. A mi entender, el objetivo no está correctamente definido. Unos clavan la mirada en el presidente, otros en el presidente y en el Congreso, y algunos solo en el Congreso. El objetivo no es único, el plan está desarticulado, pero, sobre todo, los actores mal interpretados. La desaprobación de Castillo ha bajado y ello tiene una razón: la oposición, la misma que es aún difícil de identificar, y que ha quemado todos sus argumentos transitando tantos caminos diferentes (el fraude, el mar a Bolivia, la vacancia, la corrupción en Palacio, los amigos del presidente, el tráfico de influencias, etc.), tratando de crear un enemigo público común que, a estas alturas, se ha convertido en aquello que supuestamente perseguía. La torpeza y falta de claridad en el discurso de los congresistas, sumada a la victimización del presidente, le está generando réditos a Castillo y más descrédito al Congreso. Ese 20% de respaldo a Castillo, que tiene una tendencia al alza, viene de un sector de la población muy importante y relevante.

Es como dijo Rolando Arellano hace unos días en su columna en El Comercio, y cito: “Son personas de ingresos bajos, de zonas rurales y ciudades de la sierra (que en el sur son más numerosas), que han visto en la elección de un modesto profesor andino la reivindicación del Perú profundo”. La torpe gestión del Congreso ha llevado los reflectores a la intrascendencia, a los pasadores que no se ata, a las deconstrucciones gramaticales, y el resultado obviamente es contraproducente. Pedro Castillo tiene seis carpetas fiscales, algunas de ellas muy sólidas, ¡foco a eso, señorías! A esto ahora toca sumarle el fenómeno Antauro, que por ahora es todo un misterio, pero un misterio de alto riesgo.