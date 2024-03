[OPINIÓN] Hernán Díaz: “La Ley antiforestal y el punto de no retorno”.

A estas alturas, está muy claro que no hemos entendido que la protección del medio ambiente es consustancial a la supervivencia de la especie. Eso solo demuestra que el ser humano es el menos inteligente y el más egoísta de los habitantes del planeta. Uso la primera persona del plural por pura cortesía, aunque en realidad no somos todos. Son aquellos mercas que cierran los ojos mientras extienden la mano. Creen que su realización personal y su felicidad se basan en ese sucio fajo de billetes. Piensan que a ellos nada les sucederá y que los demás pueden pudrirse (o quemarse para ser más preciso), incluyendo a sus hijos e hijas, y las hijas e hijos de estos. Brasil no ha alcanzado récords históricos en temperaturas altas (63°C) por pura casualidad, ni porque gobierna la izquierda o gobernó la derecha. Brasil sufre una ola mortal de calor debido a su política nefasta de deforestación de la selva amazónica, que ha afectado al 20% de dicho territorio (Perú está en 17%). Este 20% representa un punto de no retorno para el Amazonas (Tipping Point), como lo denominaron el biólogo estadounidense Thomas Lovejoy y el climatólogo brasileño Carlos Nobre. En nuestro país, se ha aprobado la Ley N° 31973, conocida como Ley Antiforestal, que entre muchas barbaridades modifica el procedimiento de clasificación de las tierras según su capacidad de uso mayor, lo cual habilita actividades agrarias sin necesidad de sustento técnico adecuado o elimina la necesidad de una autorización previa de zonificación forestal para modificar el uso de dichos terrenos. Esta ley contó con el voto favorable de 70 personajes de esos que habitan, por trabajo remoto, el mancillado Congreso de la República. Además, tuvo todo el respaldo del presidente de ese Parlamento y, por supuesto, de Dina, la del elegante y costoso reloj. No podemos seguir manejando nuestros recursos naturales solamente con un enfoque extractivista; debemos hacerlo con una clara visión conservacionista, porque, al final, un final no tan lejano como muchos quisieran creer, estaremos extrayendo recursos que no habrá quien consuma.