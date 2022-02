Cuando el hambre aprieta, la teoría pierde peso. Cuando el empleo cae y la inflación sube, todos nos volvemos pragmáticos. Y eso sucede con la democracia.

Cuando las crisis políticas exceden todo nivel de tolerancia, la democracia pasa a ser algo ajeno y casi irrelevante. Algo que no solucionará los robos en el barrio, ni me devolverá el trabajo, ni curará la enfermedad de nuestros hijos. Y eso es un riesgo, un error. Porque las visiones de corto plazo, los proyectos demagógicos y populistas les abren la puerta a las dictaduras. Y las dictaduras le sirven la mesa a la corrupción. Y la corrupción genera más robos, menos empleo y más enfermedades.

La mayoría de políticos actuales hablando de democracia son como Castillo hablando del pueblo. Algo vacío e infértil, puro humo y poco pan. Y menciono esto, porque esta semana no puedo ser ajeno, pese al enfoque nacional de esta columna, a la invasión que Putin ha iniciado.

Algo que Rusia no tiene por ningún lado es democracia. Porque en Rusia el derecho a la discrepancia no existe, porque la libertad de prensa es permanentemente amenazada. Porque el disidente corre el riesgo de “desaparecer”.

No podemos ceder al desencanto que producen las noticias, a la narrativa que nuestros políticos tratan de imponer. No podemos aflojar en el rol de ciudadanos vigilantes, involucrados y republicanos. No podemos perder fe en la democracia y comprar ese discurso extremista que pide sacar los tanques a la calle, ese discurso xenófobo que pide deportar a los extranjeros, que nos tienta a abandonar los valores que escasean, pero tanto necesitamos. Valores como el respeto por el otro, como la dignidad en nuestros actos. Valores como la búsqueda de la verdad en la información.

La crisis entre Rusia y Ucrania es un conflicto geopolítico que se permite en tiempos como estos, porque la democracia perdió lugar, porque dejó de ser quien pusiera el pan en la mesa, porque dejó de cuidar a nuestros hijos.

VIDEO RECOMENDADO

XIMENA PINTO, JEFA DE COMUNICACIONES DE LA PCM, DENUNCIA Y RENUNCIA "Estuve dentro, a mí no me van a contar cuentos"