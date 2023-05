[OPINIÓN] Hernán Díaz: “El Perú no puede ser un paria internacional”

Tremendo revuelo se ha armado por el informe de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido entorno a la situación de los Derechos Humanos en el Perú en el marco de las protestas sociales de los pasados, diciembre y enero. Y no es para menos dado que, la CIDH ha sido muy dura en sus calificativos al describir los actos de represión, inmersos en actitudes racistas, discriminadoras y utilizando términos tan duros como que, aquí hubo una masacre o ejecuciones extrajudiciales.

Pero dejando de lado por ahora el Informe en si mismo, lo que me causa tremenda vergüenza es como el gobierno y el legislativo -en parte-, en lugar de simplemente tomar el Informe como lo que es y en base a él, accionar en la búsqueda de la verdad, nos quieren llevar a esa realidad paralela donde si las cartas no te son favorables, pues pateo el tablero y me voy.

Para alegar un fraude electoral, sí tocamos la puerta, literalmente, pero para reconocer errores y asumir consecuencias, apago la luz. Con un mínimo de formación, cualquier legislador o funcionario del gobierno, debería saber que el sometimiento a un orden jurídico internacional atiende históricamente a la necesidad de que las poblaciones de los diferentes Estados tengan un nivel de protección supranacional que, respetando el ordenamiento interno, ejerza un amparo en materia de derechos humanos, civiles, sociales y políticos.

Eso mismos derechos que la historia reciente de la bélica Europa o la aún más reciente historia latinoamericana y sus permanentes ejercicios de abuso de poder, dictaduras y caudillismos, requieren para su supervivencia. Que exista politización de la comisión o un sesgo en sus informes, es posible, pero ello, en lugar de llevarnos a pedir sandeces, nos debería llevar a pensar en la necesidad de ser más fuertes y presentes en los organismos internacionales, para darles la equidad e independencia que éstos necesitan.