En 1961, el Instituto Peruano de Acción Empresarial tituló su primer foro CADE Ejecutivos como “Mayor eficiencia, aumento de la producción: claves del progreso económico y social del país”. Este año, el foro se llevó a cabo bajo el título: “El Perú en emergencia, los peruanos en acción”. De la lectura de ambos títulos podemos rápidamente entender qué ha pasado en esos más de 60 años. Pese a que, en muchas de sus ediciones, la CADE ha tenido una fuerte participación política, la disociación que existe en el Perú entre economía y política es enorme. Tal es así que, en muchos círculos empresariales, muy en voz baja, se reconoce que la crisis que hoy vivimos también está fuertemente relacionada al ausentismo del sector empresarial en la toma de decisiones de los asuntos públicos. “La política es riesgosa, mal intencionada y traidora y hay que cuidar el buen gobierno corporativo”, he escuchado en muchas oportunidades. Salvo iniciativas aisladas de ejecutivos, que indirectamente tomaron cartas en el asunto, el divorcio entre economía y política parece irreconciliable, y los hijos de ese frustrado matrimonio, siguen pagando las consecuencias de las malas decisiones. Durante mi formación jurídica y política, la macro y microeconomía, las políticas fiscales, la hacienda pública, las balanzas comerciales y muchos otros aspectos más fueron fundamentales y me permitieron entender que sin economía no hay política y sin política no hay Estado. Si a estas alturas no entendemos que el futuro de las empresas, no solo como organizaciones preocupadas por el Share Value, sino como actores principales en la generación de empleo justo, sostenibilidad ambiental y principal reductor de la pobreza, debe estar vinculado a la participación política, es posible que estemos condenados a ser siempre una economía en vías de desarrollo con el peor coeficiente de Gini y el peor indicador de IDH.

