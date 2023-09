Decir que la memoria histórica es fundamental, no es un cliché, es trascendental; porque esa memoria debería evitarnos cometer o impedir que otros incurran en las mismas atrocidades que, en su momento, ejecutaron quienes redactaron las páginas de nuestro pasado. Y en esa historia se ha demostrado, en muchos países y contextos, que la concentración del poder en una o más personas solo trae absolutismo, corrupción y pobreza. Y, lamentablemente, hacia allí nos dirigimos, como quien camina al abismo creyendo que va de excursión.

No es un tema contra la OEA, la ONU, la JNJ, el JNE, la ONP, la Defensoría, el TC. El plan no puede ser más claro. Quien cree que en el Perú se está llevando a cabo una contienda ideológica está muy equivocado. Lo último de lo que se debate en este país es de liberalismo, comunismo, socialismo, republicanismo y demás. Ni siquiera es un tema de corrientes conservadores vs. progresistas (aunque yo equivocadamente hasta hace unos meses creía que sí).

Si alguien emprende una campaña contra cualquier organismo o corte internacional, solo demuestra que el control institucional no es parte de su agenda. Este grupo de personas e intereses, que va mucho más allá de esa banda instalada en el Congreso, busca a través de sus lacayos el control absoluto. Y así van: Poder Ejecutivo (check), Poder Legislativo (check), Fiscalía de la Nación (check), Junta Nacional de Justicia (en camino), Defensoría del Pueblo (check), Tribunal Constitucional (check), la Contraloría (en camino), ONPE (en camino), Jurado Nacional de Elecciones (en camino), partidos políticos mayoritarios (check).

La división de poderes no existe más. El sustento base de la democracia está a punto de desaparecer por completo. Quieren el control absoluto y lo van a tener.

En 2026 tendremos unas elecciones muy parecidas a las que tuvo Venezuela con Chávez o Maduro, o a las que tuvo Cuba con la dictadura castrista y su sucesión; una farsa. Y no, no hemos tocado fondo. Siempre se puede caer más bajo, mucho más.