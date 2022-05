La Contraloría General suelta el informe y concluye: Dina Boluarte infringe el artículo 126° de la Constitución. Dina debe ser inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público. Avanza País recoge el encargo, prepara la acusación constitucional. El Plan está en marcha.

En la otra orilla sigue la avalancha de destapes en contra del presidente Castillo. Villaverde afirma tener las pruebas, los audios gotean. La presidenta del Congreso prepara su sastre y escoge fotógrafo, quiere ser la primera presidenta del Perú. El Plan sigue su curso. Sin embargo, estos diez meses nos han demostrado una tremenda elasticidad de la ética política, en ambos poderes del Estado. La calle desborda incredulidad. Ya nadie cree que el Plan realmente exista.

Dina Boluarte no es una opción. Dina llegó con Pedro y Pedro llegó con Vladimir, el exgobernador regional de Junín condenado por corrupción, actual secretario general de Perú Libre que quiso y quiere ser presidente del Perú, aunque Pedro dijera que ni el portero sería. El hilo conductor existe, tiene un color definido.

Pedro se tiene que ir y Dina con él. A Vladimir le allanan la casa en el marco de una investigación por lavado de activos. Vladimir entra a Palacio y se reúne con el presidente Castillo. Nada tiene sentido. La prensa no se da abasto. El Plan parece una obra, una obra de teatro escolar. La calle no entiende nada. El Plan no es más que un teatro que no merece siquiera atención. Hemos perdido no solo la capacidad de indignarnos. Hemos perdido toda seguridad política. Una nueva inseguridad que se suma a la inseguridad jurídica y económica. Un tridente que no tendrá otra consecuencia que no sea espantar cualquier atisbo de inversión extranjera, aunque Dina mienta en Davos y actúe en el papel de demócrata y promotora de la gran inversión.

El Plan no tiene sentido. El hilo que amarra la madeja llega del Jirón de la Unión al Jirón Junín. El Plan es el mismo: de aquí nadie se va. La calle lo sabe, a ellos no les importa.

Bonus track: Betssy se va: la saca Cerrón. Vladimir, siempre el poder, detrás del poder.

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con el abogado penalista Fernando Silva sobre la situación del la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte luego del informe de la Contraloría que revela que Boluarte firmó documentos de una asociación privada de Apurímac cuando ya estaba ejerciendo el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social a lo que habría cometido infracción constitucional.